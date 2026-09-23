Em visita ao EXTRA, Gil do Divino Cardoso comenta apoio de lideranças e faz compromisso com a região do Cone Sul de RO

Acompanhada de lideranças do Partido Liberal (PL), a advogada e empresária Gilbelamar Cardoso Campos de Carvalho, conhecida como Gil do Divino Cardoso, visitou a redação do site Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 23, em Vilhena.

Candidata a deputada federal, Gil comentou sua agenda pelos municípios do Cone Sul, onde, segundo ela, vem recebendo apoio de lideranças políticas e comunitárias.

Durante a visita à redação, a candidata esteve acompanhada do vereador Wilson Tabalipa, de Sergio Mattos, assessor do senador Jaime Bagattoli, e de Val Matos.

Filha do ex-prefeito de Cacoal Divino Cardoso, Gil é presidente do PL Mulher na “Capital do Café”. Em 2024, disputou a eleição como candidata a vice-prefeita nesse município.

Gil afirmou que está no Cone Sul desde terça-feira, 22, quando passou por Vilhena, Cabixi, Cerejeiras e Colorado do Oeste. Durante as visitas, esteve acompanhada do senador Jaime Bagattoli, que também pediu apoio dos moradores à candidatura da cacoalense. “Recebo com entusiasmo os inúmeros apoios de lideranças da região. Minha responsabilidade aumentou e quero retribuir cada apoio que estou recebendo por meio da destinação de investimentos para o Cone Sul”, destacou.

A candidata também afirmou que, assim como o Cone Sul, Cacoal está há mais de dez anos sem um deputado federal, situação que, segundo ela, dificulta a busca por recursos destinados aos municípios dessas regiões. “Temos que nos orgulhar da nossa terra, de gente que trabalha muito por Rondônia. Estou na vida política porque quero fazer mais pelo nosso Estado. Temos que entender que o político não é funcionário público, e sim do público. Meu compromisso é de muito trabalho”, declarou.

Por sua vez, o vereador Wilson Tabalipa afirmou que, com a saída de Ezequiel Neiva da disputa, Gil do Cardoso passou a representar o PL como candidata na região do Cone Sul. “Ela tem nosso total apoio, e o Cone Sul será retribuído com investimentos”, garantiu o parlamentar.