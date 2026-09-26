Vera Paixão e Mariana Carvalho reforçam aliança durante caminhada em Vilhena

As candidatas Vera Paixão, que representa o Cone Sul na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, e Mariana Carvalho, ex-deputada federal e candidata ao Senado, estiveram juntas nesta sexta-feira na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, onde reforçaram publicamente a aliança política entre as duas.

Após a visita, as candidatas participaram de uma caminhada pelas ruas de Vilhena, acompanhadas por apoiadores. A agenda marcou um momento de aproximação entre as duas candidaturas e de apresentação conjunta de propostas para a região.

Durante a passagem pela cidade, Vera Paixão e Mariana Carvalho destacaram a intenção de atuar de forma conjunta no Congresso Nacional em defesa de pautas de interesse de Rondônia, do Cone Sul e de Vilhena.

A aliança reúne a experiência de Mariana Carvalho, que já exerceu mandato de deputada federal, com a candidatura de Vera Paixão, que busca representar o Cone Sul na Câmara dos Deputados.

A presença das duas na redação do Extra de Rondônia serviu também para registrar a parceria entre as candidatas durante a campanha eleitoral.