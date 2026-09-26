Mariana Carvalho manifesta apoio à candidatura de Natan Donadon a deputado federal

Durante agenda nesta sexta-feira, 25, no município de Vilhena, a candidata ao Senado, Mariana Carvalho, declarou apoio à candidatura de Natan Donadon a deputado federal.

Segundo Mariana, Natan reúne condições para exercer um mandato com representatividade na Câmara dos Deputados. “Vamos estar juntos: eu no Senado e Natan na Câmara dos Deputados, para ajudar todos os municípios do Cone Sul e de Rondônia”, declarou Mariana, ao destacar o crescimento de Natan nas pesquisas eleitorais e as diversas manifestações públicas de apoio de lideranças políticas da região.

Durante as visitas aos municípios do Cone Sul, Natan também reforçou o compromisso de manter uma atuação próxima da população das sete cidades que integram a região: Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Cabixi e Pimenteiras do Oeste. “Eu me comprometo a ser um deputado atuante e presente aqui na nossa região do Cone Sul, mantendo o mesmo carinho que sempre tive desde quando fui deputado federal. Agradeço o apoio da população, o carinho de quem me recebeu hoje no comércio e as mensagens de carinho das famílias. Essa recepção me motiva muito. Com fé em Deus, a gente vai chegar lá”, afirmou Natan Donadon.

“CHANCES REAIS DE ELEIÇÃO”

Natan, que exerceu o mandato de deputado federal entre 2005 e 2013, também recebeu o apoio do vereador Armindo Leite, presidente da Câmara de Pimenteiras do Oeste.

Ao comentar a disputa, Armindo afirmou que Natan é, em sua avaliação, o único candidato do Cone Sul com chances reais de conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados.