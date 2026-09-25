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sexta-feira, 25 de setembro de 2026.

Segurança no campo: 80% das fatalidades envolvendo rede elétrica em Rondônia ocorreram na zona rural; Energisa reforça orientações

Foto: Divulgação

Nos últimos sete anos, Rondônia registrou 50 mortes envolvendo a rede elétrica, uma média de sete ocorrências por ano.

Desse total, 38 casos aconteceram em áreas rurais, o equivalente a cerca de 80% das situações registradas no estado, cenário que reforça a importância da adoção de medidas preventivas no campo.

O principal fator por trás dessas fatalidades é o toque acidental na rede elétrica, muitas vezes envolvendo maquinários agrícolas, estruturas metálicas e atividades realizadas próximas aos cabos de energia.

Diante desse cenário, a Energisa reforça o alerta: no campo, a atenção precisa ser redobrada. A combinação de máquinas de grande porte, pressa na rotina e proximidade com a rede elétrica pode transformar um descuido em acidente grave.

Toque acidental é o maior vilão

Em áreas rurais, a rede elétrica percorre longas distâncias, atravessa propriedades e, muitas vezes, passa próxima a locais de plantio, armazenamento e circulação de equipamentos.

Colheitadeiras, tratores, pulverizadores e caminhões com caçamba elevada podem atingir cabos energizados caso não haja planejamento prévio. O contato, mesmo indireto, pode provocar choques fatais.

“A maioria dos acidentes poderia ser evitada com medidas simples de prevenção. A orientação é nunca subestimar o risco e sempre manter distância segura da rede elétrica”, reforça Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia.

Siga as orientações de segurança

  • Antes de qualquer atividade, faça inspeção visual da área, identifique cabos e postes e verifique a altura dos equipamentos que serão utilizados.
  • Mantenha distância mínima de 6 metros da rede elétrica e nunca opere ou estacione máquinas agrícolas sob os fios.
  • Redobre a atenção ao utilizar máquinas agrícolas, colheitadeiras, tratores com implementos elevados e caminhões basculantes, observando a altura e o raio de alcance dos equipamentos para evitar contato acidental com a rede.
  • Em caso de cabo rompido, não se aproxime, afaste pessoas e animais e acione imediatamente a Energisa.
  • Garanta que toda a equipe, incluindo funcionários, terceiros e prestadores de serviço, esteja orientada sobre os riscos e os cuidados ao trabalhar próximo à rede elétrica.

Em situações de risco ou ocorrências envolvendo a rede elétrica, a população deve acionar imediatamente o corpo de bombeiros, pelo 193, e a Energisa pelo 0800 647 0120.

 

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