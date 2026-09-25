Segurança no campo: 80% das fatalidades envolvendo rede elétrica em Rondônia ocorreram na zona rural; Energisa reforça orientações

Nos últimos sete anos, Rondônia registrou 50 mortes envolvendo a rede elétrica, uma média de sete ocorrências por ano.

Desse total, 38 casos aconteceram em áreas rurais, o equivalente a cerca de 80% das situações registradas no estado, cenário que reforça a importância da adoção de medidas preventivas no campo.

O principal fator por trás dessas fatalidades é o toque acidental na rede elétrica, muitas vezes envolvendo maquinários agrícolas, estruturas metálicas e atividades realizadas próximas aos cabos de energia.

Diante desse cenário, a Energisa reforça o alerta: no campo, a atenção precisa ser redobrada. A combinação de máquinas de grande porte, pressa na rotina e proximidade com a rede elétrica pode transformar um descuido em acidente grave.

Toque acidental é o maior vilão

Em áreas rurais, a rede elétrica percorre longas distâncias, atravessa propriedades e, muitas vezes, passa próxima a locais de plantio, armazenamento e circulação de equipamentos.

Colheitadeiras, tratores, pulverizadores e caminhões com caçamba elevada podem atingir cabos energizados caso não haja planejamento prévio. O contato, mesmo indireto, pode provocar choques fatais.

“A maioria dos acidentes poderia ser evitada com medidas simples de prevenção. A orientação é nunca subestimar o risco e sempre manter distância segura da rede elétrica”, reforça Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia.

Siga as orientações de segurança

Antes de qualquer atividade, faça inspeção visual da área, identifique cabos e postes e verifique a altura dos equipamentos que serão utilizados.

Mantenha distância mínima de 6 metros da rede elétrica e nunca opere ou estacione máquinas agrícolas sob os fios.

Redobre a atenção ao utilizar máquinas agrícolas, colheitadeiras, tratores com implementos elevados e caminhões basculantes, observando a altura e o raio de alcance dos equipamentos para evitar contato acidental com a rede.

Em caso de cabo rompido, não se aproxime, afaste pessoas e animais e acione imediatamente a Energisa.

Garanta que toda a equipe, incluindo funcionários, terceiros e prestadores de serviço, esteja orientada sobre os riscos e os cuidados ao trabalhar próximo à rede elétrica.

Em situações de risco ou ocorrências envolvendo a rede elétrica, a população deve acionar imediatamente o corpo de bombeiros, pelo 193, e a Energisa pelo 0800 647 0120.