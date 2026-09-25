Sicoob Credisul apoia premiação do PROALFA em Vilhena

A Sicoob Credisul foi patrocinadora da entrega da premiação do PROALFA Rondônia, realizada na quarta-feira, 23, no auditório da Favoo, em Vilhena.

A iniciativa reconheceu estudantes e professores da rede municipal de ensino que se destacaram no programa, com 212 contemplados de 16 escolas. A cooperativa foi representada no evento por Ieda Nicolau, gerente de Governança.

O PROALFA é o Programa de Alfabetização de Rondônia, desenvolvido em colaboração com os municípios, com o objetivo de melhorar os níveis de aprendizagem e os resultados de alfabetização no estado. Entre as metas está garantir a alfabetização dos estudantes das redes públicas estadual e municipal até o final do 2º ano do ensino fundamental e fortalecer a aprendizagem dos alunos do 3º ao 5º ano que ainda não estejam plenamente alfabetizados.

O programa também envolve o acompanhamento dos resultados de aprendizagem e ações de formação para professores, gestores e coordenadores pedagógicos. Em 2026, uma formação integrada do PROALFA reuniu educadores das redes estadual e municipais para trabalhar estratégias de recomposição das aprendizagens e desenvolvimento de habilidades essenciais em leitura, escrita e matemática.

A Sicoob Credisul patrocinou a premiação, que contemplou 138 estudantes e 74 professores, com R$ 100 depositados em conta-corrente para cada contemplado.

Para Ieda Nicolau, gerente de Governança da cooperativa, apoiar uma iniciativa voltada à educação também está relacionado à atuação do cooperativismo nas comunidades. “Reconhecer estudantes e professores pelo trabalho desenvolvido ao longo do processo de aprendizagem é uma forma de valorizar quem constrói o conhecimento e transforma realidades. Para a Sicoob Credisul, participar dessa iniciativa representa o compromisso de fomentar a educação e fortalecer um dos princípios do cooperativismo: o interesse pela comunidade”.

Vilhena se destaca entre as maiores redes municipais de Rondônia

Vilhena concentra 7,11% de todas as matrículas das redes municipais de Rondônia, a segunda maior participação do estado. O município fica à frente de Ariquemes (6,30%), Ji-Paraná (4,96%) e Cacoal (4,64%). Ao todo, são 11.358 matrículas na rede municipal, além de 929 no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 1.230 no atendimento complementar.

Os dados ajudam a dimensionar a estrutura da rede municipal, que também apresenta resultados nas avaliações de aprendizagem. O prefeito Flori Cordeiro destacou o desempenho alcançado no Saeb, que chegou à maior nota da história do município nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

“Alcançamos a maior nota da nossa história no Saeb, com 6,37 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse resultado mostra o trabalho realizado nas escolas e o avanço na aprendizagem dos estudantes. Também reforça a importância de manter os investimentos e as ações voltadas à educação”, afirmou.