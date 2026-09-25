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sexta-feira, 25 de setembro de 2026.

Homem é preso após ameaçar vizinho de morte e ser flagrado com bicicleta de numeração suprimida em Vilhena

Suspeito deu prazo de sete dias para que morador se mudasse e foi localizado pela Polícia Militar em praça no bairro Alto Alegre
Em checagem ao veículo, os policiais constataram que o número de identificação estava parcialmente suprimido

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Vilhena após ameaçar de morte seu próprio vizinho em um conjunto de quitinetes no bairro Jardim Eldorado e ser flagrado de posse de uma bicicleta de origem suspeita.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial realizava patrulhamento pela Avenida 34 quando foi acionada pela vítima.

O morador relatou que, por motivos fúteis, o vizinho havia proferido ofensas e graves ameaças contra a sua vida e de seus familiares, dando-lhe o prazo de sete dias para desocupar o imóvel e mudar-se do local.

Diante do temor manifestado pela vítima, os policiais iniciaram buscas nas imediações e localizaram o suspeito na área da praça do Ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, enquanto ele conduzia uma bicicleta.

Ao ser abordado e questionado sobre a procedência do veículo, o homem admitiu ter comprado a bicicleta de um desconhecido pelo valor de R$ 100,00.

Em checagem ao veículo, os policiais constataram que o número de identificação estava parcialmente suprimido. Sobre a situação envolvendo o vizinho, ele confirmou ter proferido as ameaças.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação à autoridade policial e adoção das providências cabíveis.

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