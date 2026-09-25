Ieda Chaves vai à região do Ponta do Abunã, em Porto Velho, e ouve eleitores

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição, levou na última quarta-feira (23) a caminhada de campanha à região da Ponta do Abunã, na zona oeste de Porto Velho.

A agenda passou por Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia, com conversas com moradores, escuta de demandas e prestação de contas do mandato.

Em Vista Alegre, onde a agricultura e a produção rural sustentam a vida local, a parlamentar caminhou pelas vias do bairro e conversou com quem vive do campo. “Uma região de gente trabalhadora, com muita força na agricultura e na produção rural. Estar aqui é uma oportunidade de ouvir os moradores, conversar de perto e conhecer ainda mais a realidade de quem vive e trabalha nesta região”, avaliou Ieda Chaves.

A noite concentrou outros dois encontros mais calorosos. Em Extrema, famílias receberam a candidata com conversas que se estenderam para além da pauta prevista. “O melhor desses encontros são as pessoas. Famílias trabalhadoras, gente acolhedora, que recebe a gente com carinho, conversa sincera e muita vontade de contribuir”, relatou a candidata. Para ela, é esse contato direto que dá sentido à disputa. “É olhando nos olhos, ouvindo histórias e estando perto de quem vive aqui que essa caminhada ganha ainda mais significado”, completou.

O encerramento aconteceu em Nova Califórnia, região marcada pela força da produção. Ieda Chaves agradeceu o acolhimento e reconheceu o apoio que chega também de fora das agendas presenciais. “Obrigada também por todas as orações, mensagens e palavras de incentivo que temos recebido”, afirmou.

Projeto

O projeto “Pé na Estrada” começou ainda no início da campanha e já demonstrou seu compromisso com todas as regiões do estado.