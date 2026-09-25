PESQUISA: Rosangela Donadon está entre os quatro nomes mais citados para deputada estadual em RO

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) aparece em quarto lugar em um novo levantamento de intenção de voto para a Assembleia Legislativa de Rondônia nas Eleições 2026.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta uma lista de candidatos aos eleitores, Rosangela foi citada por 3,0% dos entrevistados, ficando atrás de Ismael Crispim, com 4,1%; Alan Queiroz, com 3,7%; e Dr. Breno Mendes, com 3,5%.

O resultado coloca Rosangela entre os nomes mais citados no levantamento para o cargo de deputada estadual. A parlamentar é candidata à reeleição e busca permanecer na Assembleia Legislativa, onde tem atuação em áreas como saúde, educação, agricultura, esporte, infraestrutura e apoio aos municípios.

DADOS DA PESQUISA

O levantamento foi realizado pelo Instituto Phoenix, contratado pela ABC Publicidade LTDA, com entrevistas realizadas entre os dias 18 e 20 de setembro de 2026.

Ao todo, foram ouvidos 801 eleitores em nove municípios de Rondônia. Segundo as informações divulgadas pela pesquisa, a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no TRE-RO sob o nº 00523/2026 e tem como estatístico responsável Augusto da Silva Rocha, registro nº 7655.

Como ocorre com pesquisas eleitorais, os números representam o cenário encontrado no período em que as entrevistas foram realizadas e devem ser analisados considerando a margem de erro informada pelo instituto (Confira a pesquisa abaixo).