Ederson Deiró se apresenta entre os nomes mais fortes para deputado federal no Cone Sul

O cenário eleitoral para deputado federal em Rondônia ganhou novos contornos no Cone Sul, e Ederson Deiró, candidato do Republicanos, vem ampliando sua presença política na região.

Com atuação concentrada nos municípios do interior e uma campanha voltada à defesa de pautas regionais, o candidato se apresenta como um dos nomes que disputam espaço para representar o Cone Sul na Câmara dos Deputados.

A candidatura de Deiró tem como um dos principais argumentos a necessidade de ampliar a representação política da região em Brasília. Nos últimos anos, o Cone Sul passou por um período de baixa presença direta na Câmara Federal, enquanto municípios como Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Cabixi e Pimenteiras do Oeste seguem enfrentando demandas relacionadas à saúde, infraestrutura, logística, educação e desenvolvimento econômico.

Com trajetória profissional construída no serviço público e ligação com Vilhena e outros municípios da região, Ederson tem apresentado uma proposta de atuação baseada na articulação entre os municípios e o Governo Federal. Entre as pautas defendidas pelo candidato estão a regionalização da saúde, investimentos em infraestrutura, melhorias na BR-364, fortalecimento da produção e enfrentamento dos impactos dos pedágios sobre moradores e setores produtivos.

A movimentação da campanha também acompanha uma reorganização do cenário eleitoral regional. A saída de Ezequiel Neiva da disputa alterou a composição da corrida no Cone Sul, abrindo espaço para que outros candidatos intensificassem suas agendas na região. Publicações recentes apontam Ederson como um dos nomes que passaram a ocupar esse espaço de discussão sobre a representação regional em Brasília.

Além das propostas, Ederson tem ampliado a presença nos municípios por meio de reuniões, encontros com lideranças e atividades junto à população. A estratégia busca levar a discussão sobre a representação federal para além de Vilhena e construir uma agenda regional que reúna diferentes municípios do Cone Sul.

Candidato a deputado federal pelo Republicanos, Ederson Deiró disputa a eleição de 2026 com o número 1044. Sua campanha tem colocado a representação do Cone Sul como uma das principais bandeiras, defendendo que as demandas dos municípios do interior tenham espaço permanente nas decisões e nos investimentos federais.