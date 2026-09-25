Filho de Vilhena, NÍCCOLO aposta novamente na força do público para gravar novo disco

O músico e compositor NÌCCOLO, nome artístico de Níccolo Bayerl Santana, nascido em Vilhena, está mobilizando amigos, fãs e admiradores de seu trabalho em uma nova campanha de financiamento coletivo para gravar seu próximo álbum solo.

Esta é a terceira vez que o artista utiliza o modelo para transformar um projeto musical em realidade, repetindo uma fórmula que já resultou em dois discos lançados nos últimos cinco anos.

O cantor construiu sua carreira na música independente com composições que transitam entre o rock, o indie e a música alternativa. Depois de lançar o álbum da banda Frugale em 2021, ele iniciou a carreira solo e apresentou, em 2023, o disco SUN, que também nasceu graças ao apoio coletivo e teve show de lançamento em Vilhena.

Uma das canções mais pessoais de sua trajetória é “Tocar O Mar”, inspirada nas lembranças da infância e no reencontro com sua cidade natal. A música traduz a relação afetiva que Níccolo mantém com Vilhena, mesmo vivendo atualmente em Curitiba.

Segundo o artista, o financiamento coletivo vai além de uma arrecadação de recursos. A proposta é reunir pessoas que acreditam no projeto e oferecer recompensas em troca do apoio, como agradecimentos, acesso antecipado ao álbum, apresentações particulares e até composições exclusivas.

A campanha está em sua reta final e já soma mais de R$ 6,7 mil arrecadados, com o apoio de mais de 65 colaboradores. No entanto, a primeira meta precisa ser alcançada para que o projeto seja efetivamente realizado. Como a plataforma funciona no sistema “tudo ou nada”, caso o objetivo não seja atingido até o encerramento, os valores serão devolvidos aos apoiadores.

NÍCCOLO afirma que o momento é decisivo e reforça o convite para que o público participe da produção de mais um capítulo de sua trajetória musical, levando a arte criada por um filho de Vilhena para novos ouvintes em todo o país.

Interessados em participar do projeto podem acessar o link https://benfeitoria.com/projeto/niccolo