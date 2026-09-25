Representante do Ministério da Saúde visita carreta de exames de imagem neste sábado em Vilhena

A coordenadora de departamento da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Midiã Cinta Larga, visita neste sábado (26), às 10h, a carreta de exames de imagem instalada em Vilhena.

A unidade móvel está oferecendo exames de tomografia com foco no diagnóstico precoce de doenças e no auxílio à definição dos tratamentos necessários aos pacientes.

O atendimento é destinado exclusivamente a pessoas previamente agendadas e encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena.

A carreta está instalada na Avenida Rony de Castro Pereira, nº 4177, no bairro Jardim América, nas dependências do Paço Municipal.

Durante a visita, Midiã Cinta Larga estará disponível para falar com a imprensa sobre a estrutura e os atendimentos realizados pela unidade móvel.