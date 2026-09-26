Candidata ao Senado, Silvia Cristina visita Laércio Torres e reforça apoio à candidatura; veja vídeo

A deputada federal e candidata ao Senado Silvia Cristina visitou Laércio Torres e declarou apoio à sua candidatura a deputado estadual. Durante o encontro, pediu votos para Laércio e afirmou ter certeza de que ele será eleito para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

A visita acontece durante a recuperação de Laércio, que sofreu um grave acidente na BR-364. Mesmo afastado das atividades presenciais, o candidato acompanha a mobilização de amigos, apoiadores e lideranças que dão continuidade à campanha.

Além do gesto de carinho e solidariedade, Silvia Cristina deixou uma mensagem de confiança no futuro político de Laércio. Ao pedir votos, a candidata ao Senado reforçou seu apoio à caminhada dele rumo à Assembleia Legislativa.

Ex-secretário de Obras de Vilhena, Laércio tem sua trajetória ligada ao trabalho na administração municipal e conta também com o apoio do prefeito Delegado Flori.

A declaração de Silvia Cristina reforça esse grupo de apoio e dá novo incentivo aos que seguem nas ruas levando o nome de Laércio aos eleitores enquanto ele se dedica à recuperação.