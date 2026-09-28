Ao lado de Marcos Rogério, Pagani participa de mega carreata em Vilhena

O candidato a deputado federal Dhonaton Pagani (Podemos) participou, no último sábado (26), de uma grande carreata em Vilhena ao lado do candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL). A mobilização percorreu as principais avenidas da cidade e reuniu apoiadores e lideranças políticas do Cone Sul.

Durante o percurso, Marcos Rogério e Pagani estiveram próximos da população, reforçando a articulação política que vem sendo construída na região. A agenda também contou com a presença de lideranças alinhadas às pautas defendidas pelo grupo.

Pagani vem ampliando sua participação nas agendas ao lado de Marcos Rogério. Nos últimos dias, os dois também passaram por Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Chupinguaia e Colorado, em uma agenda voltada ao diálogo com moradores e lideranças do Cone Sul.

Identificado com as pautas da direita, Pagani tem apresentado sua candidatura como uma alternativa regional para representar o Cone Sul na Câmara Federal. O apoio público de Marcos Rogério e de Fernando Máximo também passou a fazer parte da articulação política de sua campanha.

A carreata em Vilhena marcou mais um momento de mobilização da campanha e reforçou a presença de Pagani nas atividades políticas ao lado das principais lideranças que integram o grupo.