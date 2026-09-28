Justiça barra agressões contra Silvia Cristiana

O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Audarzean Santana da Silva, determinou a remoção de comentário ofensivo contra a candidata ao Senado, Sílvia Cristina, em postagem compartilhada com a candidata a deputada federal Euma Tourinho na rede Instagram.

A justiça eleitoral acatou o pedido de tutela de urgência e determinou, além da remoção de comentário atacando a honra das duas candidatas, também determinou a preservação do conteúdo e dos dados, para a posterior identificação do autor.

Sílvia Cristina tem enfrentando uma dura e agressiva campanha de ataques e mentiras, promovida por adversários, inconformados que a sua campanha está numa crescente e com amplo apoio da população de Rondônia.

Nesta reta final, uma profusão de mentiras tem sido espalhada, atingindo inclusive a vida pessoal da candidata ao Senado.