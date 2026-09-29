Coronel Regis Braguin percorre Rondônia e reforça compromisso com o Estado

O candidato a deputado federal pelo Republicanos, coronel Regis Braguin, número 1000, intensifica a campanha percorrendo os 52 municípios de Rondônia e seus distritos, nesta reta final de campanha.Na caminhada, ele apresenta propostas, conversa diretamente com a população e transforma as demandas locais em prioridades para sua atuação em Brasília.

A segurança pública é a principal bandeira defendida por Braguin, que propõe o fortalecimento das forças de segurança e ações mais efetivas de proteção à população.

Mas a agenda do candidato vai além da segurança e inclui saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Braguin afirma que pretende levar à Câmara Federal uma representação firme, atuante e comprometida com os interesses de Rondônia.

Segundo o candidato, conhecer de perto a realidade dos municípios é fundamental para cobrar soluções e recursos para o Estado.

Durante as visitas, ele tem destacado a necessidade de ampliar a atenção às demandas do interior e garantir maior presença de Rondônia nas decisões nacionais. “Quero ser a voz de Rondônia em Brasília e trabalhar para que as necessidades da nossa população sejam transformadas em ações concretas”, afirma Braguin.

Com o número 1000, o candidato segue sua jornada eleitoral defendendo uma atuação parlamentar voltada à segurança, ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida dos rondonienses.