CURSO PARA MULHERES: Amanda Areval e Silvano viabilizam capacitação no presídio feminino junto do Senar e Escola do Legislativo em Vilhena

Na última semana, o município de Vilhena foi palco de importantes iniciativas voltadas para a qualificação profissional e a reinserção social do público feminino.

A pedido da vereadora Amanda Areval e do vereador Silvano Pessoa, em uma parceria estratégica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de Rondônia e a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, foram realizados cursos profissionalizantes voltados a diferentes realidades sociais da mulher vilhenense.

O primeiro curso, de Operador de Máquinas Pesadas, foi destinado a mulheres do sistema prisional do município após solicitação de Amanda e Silvano. A capacitação ofereceu uma oportunidade ímpar de aprendizado técnico para reinserção no mercado de trabalho.

As atividades foram divididas em duas etapas: as aulas teóricas ocorreram nas dependências do próprio presídio, enquanto a parte prática foi conduzida no pátio da antiga Cibrazem — espaço onde atualmente funciona a Usina Municipal de Asfalto da Prefeitura de Vilhena.

Em outra frente voltada ao agronegócio e ao empreendedorismo, as mulheres da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Nova Vida (Apronvida) foram contempladas com o curso de Derivados de Leite, solicitado por Amanda Areval. Sediadas no barracão da Cooperfrutos, as aulas capacitaram as produtoras rurais para o processamento de alimentos, agregando valor à produção leiteira local e fomentando a geração de renda para as famílias do campo.

A execução bem-sucedida dos projetos contou com a organização e presença ativa de Patrícia Valéria, diretora da Escola do Legislativo, que acompanhou de perto os dois cursos junto do assessor Wellyton Tertuliano, que também integra a equipe da escola na Câmara. Para Amanda, o investimento na formação técnica e social reflete diretamente os pilares de sua atuação na Câmara.

“As ações em prol da mulher, buscando sua independência e dignidade, são um dos focos principais do meu mandato. Como Coordenadora estadual do movimento Mulheres Republicanas do Agro, busco sempre valorizar e trazer políticas efetivas para as nossas associações rurais. E, sendo professora e ex-secretária de Educação, faço questão de envolver a Educação em todas as minhas atividades. Acredito que o conhecimento é a maior ferramenta de transformação que existe, seja para as mulheres do campo que buscam empreender ou para aquelas que estão no presídio precisando de uma nova chance”, enfatizou Amanda Areval.

O compromisso de Amanda Areval com o público feminino também se reflete em outras importantes frentes de seu mandato, a exemplo da criação da Lei que instituiu a Semana das Mães Atípicas em Vilhena, que promove uma rede de apoio e diversos atendimentos gratuitos para essas mulheres. Além disso, apenas em agosto deste ano apresentou quatro projetos de lei para defesa dos direitos das mulheres em situação de violência.

Esse engajamento contínuo lhe rendeu o reconhecimento de liderança no projeto “Destaques Ser Mulher”, da instituição de ensino UNINASSAU, bem como sua eleição como delegada para representar o município de Vilhena na Conferência Nacional da Mulher, consolidando sua atuação ativa na formulação de políticas públicas inclusivas e na defesa dos direitos femininos no estado.