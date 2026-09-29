Idoso procura polícia após suspeita de golpe em compra de colchão de R$ 9,6 mil em Cabixi

Um idoso de 72 anos procurou o Quartel da Polícia Militar em Cabixi para denunciar um possível caso de fraude e estelionato relacionado à suposta venda de um colchão em sua residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que um homem se apresentou em sua casa afirmando ser vendedor de colchões e solicitou diversos dados pessoais, que foram repassados espontaneamente. Em seguida, o suposto vendedor apresentou um formulário que foi assinado pelo morador.

O documento assinado previa o valor total de R$ 9.600,00, dividido em 48 parcelas mensais de R$ 200,00, com início das cobranças programado para dezembro deste ano, ou o pagamento integral para o ano seguinte. O vendedor informou que retornaria ao local para fazer a entrega do produto.

No momento da negociação, apenas o idoso e sua esposa estavam no imóvel. A suspeita de que se tratava de um golpe surgiu dias depois, quando a vítima contou o ocorrido ao neto. Ao analisarem as condições do contrato e as informações repassadas, os familiares desconfiaram da abordagem e decidiram registrar o caso.

O boletim de ocorrência foi formalizado para resguardar os direitos do idoso e encaminhado às autoridades policiais para a devida apuração dos fatos e investigação da conduta do suposto vendedor.