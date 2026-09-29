MPRO denuncia psicólogo e líder religioso preso por crimes sexuais em Porto Velho

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da Promotoria de Justiça de Violência Doméstica da Capital, ofereceu denúncia à Justiça contra um psicólogo e líder religioso acusado de cometer crimes sexuais contra mulheres que frequentavam seu espaço religioso e passavam por atendimentos profissionais com ele.

Conforme informações do Ministério Público de Rondônia , o investigado se aproveitava da relação de confiança e da posição de liderança religiosa, bem como da atuação como psicólogo, para abusar das vítimas. Ele encontra-se preso desde o dia 15 deste mês.

As investigações avançaram após o relato da primeira vítima às autoridades, o que encorajou outras mulheres a procurarem a Polícia Civil e o MPRO para denunciar situações semelhantes.

Além do andamento dos procedimentos criminais, as vítimas receberam acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento psicológico por meio do Núcleo de Assistência às Vítimas (Navit) do MPRO. Com a formalização da denúncia, o processo segue para a apreciação do Poder Judiciário.