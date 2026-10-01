Na reta final, Furia percorre Guajará-Mirim e Nova Mamoré e reforça compromisso com a região de fronteira

O candidato ao Governo de Rondônia Adailton Furia (PSD), da coligação “Gente que gosta de gente”, percorreu nesta quarta-feira (30) os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, na região do Vale do Mamoré, em mais uma agenda da reta final da campanha. A programação incluiu caminhada, visitas a empresas e uma mini carreata.

Em Guajará-Mirim, Furia esteve ao lado do atual prefeito Fábio Netinho. Durante a passagem pelo município, o candidato participou de uma caminhada e visitou empresas, conversando com comerciantes, trabalhadores e moradores sobre as demandas da região de fronteira.

Para Furia, Guajará-Mirim e toda a região de fronteira precisam ser tratadas como uma prioridade. Ele defendeu o fortalecimento da cooperação entre o Estado, a União, os municípios e as instituições que atuam na região, destacando o potencial da fronteira com a Bolívia para o comércio, o turismo e o desenvolvimento. “Guajará-Mirim e toda a região de fronteira precisam ser tratadas como uma prioridade. Nós queremos fortalecer a cooperação entre o Estado, a União, os municípios e as instituições que atuam nessa região, porque a fronteira com a Bolívia não pode ser vista apenas como um limite territorial. Ela é também um espaço de oportunidades, de comércio, de turismo e de desenvolvimento”, afirmou.

O candidato também destacou a segurança pública como uma das áreas que terão atenção especial na região, com a ampliação da presença policial, do patrulhamento e uma distribuição de efetivo que considere as áreas de fronteira.

Furia também citou a necessidade de ampliar o atendimento às mulheres que vivem nessas localidades, incluindo as áreas rurais, e facilitar o acesso de pequenos empreendedores às políticas de apoio e orientação. “Vamos ampliar a presença da segurança pública, com mais patrulhamento e uma distribuição de efetivo que considere as áreas de fronteira. Também vamos olhar para as mulheres que vivem nessas regiões, inclusive nas áreas rurais, e garantir que as políticas públicas cheguem até elas. E queremos facilitar a vida de quem empreende. O pequeno empreendedor, o comerciante, quem trabalha e gera renda na região de fronteira precisa ter acesso a orientação e apoio”, acrescentou.

A agenda seguiu em Nova Mamoré, onde Furia realizou visitas e participou de uma mini carreata pelas ruas do município. A programação reuniu apoiadores e lideranças locais.

Após cumprir os compromissos no Vale do Mamoré, o candidato retornou a Porto Velho, onde encerrou a noite em um pit stop com apoiadores na região da avenida Amazonas com a avenida Jorge Teixeira.

Com a votação do primeiro turno marcada para domingo (4), Furia segue nos próximos dias com compromissos de campanha em diferentes regiões de Rondônia.