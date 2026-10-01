Em reta final de campanha, Jonathan Pagani intensifica agenda e percorre o Cone Sul

Nesta quinta-feira (1º), na reta final da campanha, o candidato a deputado federal Jonathan Pagani (Podemos) intensificou sua agenda pelo Cone Sul de Rondônia.

No último final de semana, o candidato esteve em diferentes compromissos, incluindo visitas a rádios e veículos de comunicação, onde apresentou propostas e falou sobre sua candidatura.

Pagani tem buscado consolidar sua imagem como um candidato jovem e identificado com pautas da direita. Durante as agendas, reforça sua proximidade política com lideranças como Marcos Rogério, Fernando Máximo e Bruno Scheid.

Entre os temas defendidos pelo candidato estão o posicionamento contrário ao PT e ao governo Lula, além de críticas ao que chama de “sistema”. Pagani também tem se manifestado publicamente sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes.

Com a eleição se aproximando, o candidato mantém uma agenda intensa pelos municípios do Cone Sul e busca ampliar o diálogo com eleitores da região.

A estratégia, segundo Pagani, é chegar aos últimos dias de campanha reforçando seus valores políticos e a proposta de representar o Cone Sul na Câmara dos Deputados.