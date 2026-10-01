VÍDEO: colisão frontal entre caminhonetes deixa vítima fatal na BR-174 em Vilhena

Uma colisão frontal envolvendo duas caminhonetes, uma Chevrolet S10 e uma Volkswagen Saveiro, deixou uma pessoa morta na tarde desta quinta-feira (1º), na BR-174, nas proximidades da Fazenda Independência, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os dois veículos chocaram-se violentamente de frente.

Devido ao impacto da batida, um dos utilitários capotou e parou com as rodas para cima na pista, enquanto o outro saiu da via e parou no acostamento.

Um dos condutores não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, ficando presa no interior do automóvel. As equipes de emergência e resgate foram acionadas e deslocaram-se ao trecho para realizar os procedimentos necessários e prestar socorro aos demais possíveis ocupantes.

No momento do acidente, chovia intensamente na região. As circunstâncias e as causas da colisão serão investigadas pela perícia técnica e pelas autoridades competentes. A ocorrência segue em andamento.

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