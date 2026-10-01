Tenente Douglas reforça alerta após Vilhena registrar 52 acidentes com bicicletas elétricas em 2026

Na manhã desta quinta-feira, 1º, em entrevista ao Extra de Rondônia, o tenente Douglas Matias da Silva Ferreira, do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Vilhena, alertou para o crescimento das ocorrências envolvendo bicicletas elétricas e scooters na cidade.

Segundo o militar, os registros de 2026 já se aproximam do total contabilizado durante todo o ano passado. “O ano passado nós tivemos 59 acidentes envolvendo bicicletas e scooters elétricas. Para esse ano de 2026, que estamos agora até o dia 1º de outubro, nós já temos um registro de 52 ocorrências. Ou seja, praticamente já igualou ao do ano passado. Nós temos mais três meses pela frente”, afirmou.

Veja os dados nos gráficos abaixo: Os dados apresentados pelo tenente apontam que, em 2025, foram registradas 59 ocorrências envolvendo esses veículos, enquanto 2026 já soma 52 casos até o início de outubro. Para Douglas, considerando que ainda faltam três meses para o encerramento do ano, o número de acidentes poderá ultrapassar o registrado no período anterior.

Entre as situações atendidas pelo Corpo de Bombeiros estão quedas envolvendo o próprio condutor, colisões entre bicicletas, acidentes entre bicicletas e outros veículos e ocorrências em que o usuário acaba atingindo objetos fixos. “A gente tem acidentes envolvendo a própria bicicleta, colisões entre bicicletas e também bicicleta com veículo. Temos ainda situações em que a bicicleta acaba batendo em algum objeto fixo, como uma calçada ou um muro”, explicou o tenente.

CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRÂNSITO

Ao comentar sobre as principais medidas para reduzir o número de acidentes e diminuir a gravidade dos ferimentos, o tenente Douglas destacou que os usuários precisam tratar bicicletas elétricas e scooters como meios de transporte e respeitar as regras de circulação. “É seguir rigorosamente as normas de trânsito, de circulação”, orientou.

O militar ressaltou que o respeito à sinalização, o controle da velocidade e a atenção aos demais usuários das vias são medidas importantes para evitar acidentes. Segundo ele, muitos dos riscos podem ser reduzidos quando o condutor adota uma postura preventiva durante o deslocamento.

Outro ponto destacado pelo tenente foi a utilização de equipamentos de proteção, principalmente o capacete. Para Douglas, o uso correto do equipamento pode fazer diferença significativa caso ocorra uma queda. “Se a pessoa vier a cair, a lesão sem proteção vai ser muito maior. Você imagina uma pessoa sem capacete cair, bater a cabeça, enfim, as lesões vão ser muito maiores”, explicou.

O tenente também reforçou que não basta utilizar o equipamento de proteção: é necessário respeitar as condições de circulação e manter atenção durante todo o trajeto. “A questão da velocidade também é muito importante, além de observar a sinalização e os outros veículos que estão transitando”, acrescentou.

ORIENTAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE

Além da prevenção, o tenente Douglas explicou quais procedimentos devem ser adotados quando uma pessoa sofre um acidente envolvendo bicicleta elétrica, scooter ou outro meio de transporte.

Segundo ele, a primeira medida deve ser acionar o serviço de emergência e evitar movimentar a vítima sem conhecimento técnico. “A gente não sabe o tipo de lesão que essa pessoa sofreu, se aquela lesão vai ocasionar uma lesão maior se você for movimentar”, alertou o militar.

De acordo com Douglas, mesmo que a vítima aparente estar bem após a queda, não é recomendado que pessoas sem treinamento tentem levantá-la ou retirá-la do local. Uma movimentação inadequada pode agravar uma possível lesão que ainda não seja perceptível. “Às vezes a pessoa está consciente, conversando, mas a gente não sabe se ela teve algum tipo de lesão na coluna, por exemplo. Então, o ideal é aguardar a chegada do socorro especializado e evitar mexer na vítima”, orientou.

Enquanto o atendimento não chega, a prioridade deve ser preservar a segurança da vítima e das demais pessoas que estão no local. O tenente explicou que a área do acidente deve ser sinalizada para evitar que outros veículos se envolvam em uma nova colisão. “Se for possível e com segurança, é importante sinalizar o local, utilizar o alerta do veículo e fazer com que os outros condutores percebam que existe uma ocorrência à frente”, explicou Douglas.

O militar também destacou a importância de alguém permanecer nas proximidades para orientar os demais motoristas, desde que isso seja feito sem colocar a própria segurança em risco. “O mais importante é não criar uma segunda ocorrência. A pessoa que vai sinalizar também precisa estar em um local seguro”, afirmou.

Diante do aumento dos registros, o Corpo de Bombeiros reforça a importância de que usuários de bicicletas elétricas e scooters adotem medidas preventivas, respeitem as normas de trânsito e utilizem equipamentos de proteção. Para o tenente Douglas, a atenção e a responsabilidade durante a condução são fundamentais para evitar acidentes e reduzir a gravidade das possíveis lesões.

Em caso de acidente, a orientação é acionar imediatamente o serviço de emergência e evitar movimentar a vítima sem conhecimento técnico. O Corpo de Bombeiros Militar pode ser acionado pelo 193, enquanto a Polícia Militar atende ocorrências pelo 190.