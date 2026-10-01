Na reta final, Maurício Carvalho mantém campanha marcada pela escuta e pela presença junto à população

Na reta final da campanha, Maurício Carvalho mantém nas ruas a mesma postura que buscou imprimir ao mandato: ouvir antes de decidir quais caminhos seguir.

Nos municípios por onde passou, o deputado dividiu o tempo entre prestar contas do trabalho realizado e conversar com a população sobre o que Rondônia ainda precisa avançar.

Educação esteve entre os assuntos mais presentes nessa caminhada. Ex-presidente da Comissão de Educação da Câmara, Maurício defende mais oportunidades desde a primeira infância até a preparação para o mercado de trabalho, com investimentos em creches, estrutura nas escolas, tecnologia, ensino técnico e fortalecimento do IFRO.

“Eu gosto de escutar as pessoas. É muito fácil falar sobre o que um município precisa estando dentro de um gabinete em Brasília. Eu prefiro vir aqui, olhar no olho e ouvir de quem vive essa realidade todos os dias. Foi assim que construímos o nosso mandato e é assim que quero continuar trabalhando”, afirmou.

A campanha também se tornou um espaço de prestação de contas. Ao percorrer Rondônia, Maurício apresentou investimentos destinados durante o mandato, mas fez questão de manter o diálogo sobre os desafios que ainda permanecem. “Para fazer campanha hoje, não adianta vir fazer promessa. Tem que mostrar o que foi feito. Eu não quero ser lembrado pelo discurso. Quero ser lembrado pelo que conseguimos entregar”, destacou.

Nos últimos dias antes da eleição, a agenda continua entre reuniões, caminhadas e encontros com a população. Para Maurício, a presença nas ruas reforça uma convicção construída ao longo do mandato: “Meu gabinete não pode ser maior que Rondônia. Eu preciso estar onde as pessoas estão. Trabalho realizado é a melhor credencial para falar do que ainda queremos fazer.”