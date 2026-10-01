Reta final conta com grande mobilização para Wiveslando Neiva em Vilhena

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) realizou, na noite da última quarta-feira, uma reunião com lideranças, apoiadores e pessoas que acompanham sua caminhada política no comitê de campanha em Vilhena. O encontro marcou mais um momento de mobilização na reta final da campanha eleitoral ao lado do deputado Ezequiel Neiva (PL).

Durante a reunião, Wiveslando destacou a presença das pessoas que estão participando da campanha e reforçou a importância da construção coletiva. “Vilhena tem sido muito especial para a nossa caminhada. Encontrar tantas pessoas dispostas a caminhar conosco mostra que estamos construindo uma campanha feita de diálogo, proximidade e compromisso com Rondônia. Quero agradecer a cada pessoa que está colocando o pé na estrada junto com a gente”, afirmou.

Em Vilhena, Wiveslando conta com o apoio dos vereadores Dr. Celso, Pedrinho Sanches e Rose Batista da Saúde. O candidato agradeceu o envolvimento dos parlamentares e destacou a importância da união das lideranças locais em torno do projeto. “Tenho uma gratidão muito grande pelo apoio do Dr. Celso, do Pedrinho Sanches e da Rose Batista da Saúde. São vereadores que conhecem de perto a realidade de Vilhena, caminharam junto com Ezequiel Neiva e que decidiram abraçar a nossa campanha. Essa união fortalece o nosso trabalho e amplia a nossa responsabilidade de representar bem o município e toda a região”, ressaltou Wiveslando.

Wiveslando também destacou a presença do deputado estadual Ezequiel Neiva ao seu lado na campanha e o histórico de investimentos destinados a Vilhena ao longo do mandato com mais de R$ 11 milhões, atuando em áreas como saúde, educação, infraestrutura, esporte, dentre outros. “Meu pai tem uma história muito forte com Vilhena e os números mostram o quanto ele trabalhou pela cidade com investimentos em diversas áreas. Ter o Ezequiel ao meu lado nesta caminhada representa muito para mim, porque conheço de perto esse trabalho e sei da responsabilidade que é dar continuidade a uma história construída com presença e compromisso com as pessoas”, afirmou Wiveslando.

O candidato também avaliou de forma positiva a mobilização realizada ao longo da campanha em Vilhena, destacando o contato direto com moradores, lideranças e representantes de diferentes setores. “Tivemos uma grande mobilização em Vilhena. Foram dias de muito trabalho, conversas, reuniões e encontros com pessoas que acreditam que a política precisa estar perto da população. Saio daqui muito feliz com tudo o que construímos e, principalmente, com a confiança que recebemos”, destacou.

Wiveslando Neiva também ressaltou a caminhada realizada em diferentes regiões de Rondônia durante o período eleitoral. Segundo ele, o contato direto com a população foi uma das principais marcas da campanha. “Percorremos todo o estado de Rondônia levando o que sabemos fazer de melhor: política com presença, diálogo e contato com as pessoas. Conhecemos de perto as necessidades de cada região e ouvimos muitas histórias ao longo dessa caminhada. É esse contato que nos dá a responsabilidade de continuar trabalhando por um estado cada vez mais forte”, encerrou.