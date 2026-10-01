Sílvia vai à PF e pede apuração sobre crime racial

A candidata ao Senado Sílvia Cristina, acompanhada de advogados, esteve na manhã desta quinta-feira (01), na sede da Polícia Federal, em Porto Velho, para solicitar que haja rigorosa apuração acerca da autoria do áudio com ofensas racistas contra ela, divulgado nas redes sociais e em grupos.
Uma ocorrência já foi registrada por ela na PF, nesta quarta-feira (30).
“Estamos aqui buscando a apuração rigorosa do áudio, com um grave crime racista contra mim, atribuído a um candidato ao Senado.
A perícia é quem vai atestar se houve ou não uma manipulação com Inteligência Artificial, e quem produziu e distribuiu esse áudio criminoso e repugnante”, disse Sílvia, em coletiva em frente à sede da PF.
Ela mostrou confiança na apuração e no trabalho pericial da polícia. “Parei a nossa campanha para vir pessoalmente à PF para cobrar as providências legais, pois confio na polícia e na justiça, de que tudo será esclarecido e os criminosos, punidos.
Vamos seguir fazendo uma campanha com propostas, mostrando nosso trabalho e nosso compromisso de fazer mais e melhor”, finalizou.