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quinta-feira, 01 de outubro de 2026.

Sílvia vai à PF e pede apuração sobre crime racial

Foto: Assessoria

A candidata ao Senado Sílvia Cristina, acompanhada de advogados, esteve na manhã desta quinta-feira (01), na sede da Polícia Federal, em Porto Velho, para solicitar que haja rigorosa apuração acerca da autoria do áudio com ofensas racistas contra ela, divulgado nas redes sociais e em grupos.

Uma ocorrência já foi registrada por ela na PF, nesta quarta-feira (30).

“Estamos aqui buscando a apuração rigorosa do áudio, com um grave crime racista contra mim, atribuído a um candidato ao Senado.

A perícia é quem vai atestar se houve ou não uma manipulação com Inteligência Artificial, e quem produziu e distribuiu esse áudio criminoso e repugnante”, disse Sílvia, em coletiva em frente à sede da PF.

Ela mostrou confiança na apuração e no trabalho pericial da polícia. “Parei a nossa campanha para vir pessoalmente à PF para cobrar as providências legais, pois confio na polícia e na justiça, de que tudo será esclarecido e os criminosos, punidos.

Vamos seguir fazendo uma campanha com propostas, mostrando nosso trabalho e nosso compromisso de fazer mais e melhor”, finalizou.

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