Pesquisa eleitoral revela dados que apontam para possibilidade de votação recorde de Rosangela Donadon

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) aparece em posição de destaque na disputa pela Assembleia Legislativa de Rondônia.

Pesquisa eleitoral realizada entre os dias 18 e 20 de setembro de 2026 mostra a parlamentar entre os quatro nomes mais citados espontaneamente pelos eleitores entrevistados.

No levantamento espontâneo, modalidade em que os entrevistados dizem em quem pretendem votar sem receber previamente uma lista de candidatos, Rosangela alcançou 3% das intenções de voto.

Numericamente, o levantamento apresenta Ismael Crispim com 4,12%, Alan Queiroz com 3,75%, Dr. Breno Mendes com 3,25% e Rosangela Donadon com 3%. Logo depois aparece Jean Mendonça, com 2,87%.

Os percentuais colocam Rosangela entre os nomes mais lembrados espontaneamente pelos entrevistados e ajudam a explicar a expectativa em torno de seu desempenho nas urnas.

DADOS AMPLIAM EXPECTATIVA DE VOTAÇÃO RECORDE

O desempenho registrado na pesquisa aponta para a possibilidade de Rosangela alcançar uma votação recorde em sua trajetória eleitoral. A parlamentar chega aos últimos dias da campanha aparecendo numericamente na quarta colocação entre os candidatos mencionados espontaneamente no levantamento.

O resultado também chama atenção para a presença de uma candidata com forte base política no Cone Sul de Rondônia entre os primeiros nomes citados no cenário estadual.

A possibilidade de uma votação recorde, entretanto, é uma expectativa baseada nos indicadores da pesquisa. O número efetivo de votos somente será conhecido após a apuração das eleições.

ROSANGELA APARECE ENTRE OS PRIMEIROS NOMES CITADOS

Com 3%, Rosangela aparece numericamente à frente de nomes como Jean Mendonça, com 2,87%; Marcelo Cruz e Ieda Chaves, ambos com 2,75%; Carlos Magno, com 2,62%; Márcio Pacele, com 2,50%; Dra. Taíssa Sousa, com 2,25%; e Laerte Gomes, com 2,12%.

Como a pesquisa possui margem de erro de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, as diferenças entre os candidatos devem ser interpretadas considerando essa margem. A colocação numérica, portanto, não significa necessariamente diferença estatisticamente comprovada entre os primeiros nomes.

O levantamento também mostra que ainda havia uma parcela expressiva do eleitorado sem indicação espontânea de candidato: 18,35% não souberam ou não opinaram, enquanto 11,61% responderam nenhum ou nulo e 6,37% citaram outros nomes.

PESQUISA OUVIU 801 ELEITORES

O levantamento foi realizado pelo Instituto Phoenix, contratado pela ABC Publicidade LTDA, e ouviu 801 eleitores em nove municípios de Rondônia, entre os dias 18 e 20 de setembro de 2026.

De acordo com as informações apresentadas na pesquisa, o levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no TRE-RO sob o nº 00523/2026 e tem como estatístico responsável Augusto da Silva Rocha, registro nº 7655.

Os números representam as intenções declaradas pelos entrevistados no período da coleta e não constituem previsão do resultado eleitoral. A eventual votação recorde de Rosangela Donadon somente poderá ser confirmada com a apuração oficial das urnas.