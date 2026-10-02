Urnas estarão abertas das 7h às 16h para 1,26 milhão de eleitores aptos neste domingo em Rondônia

Rondônia possui 1.267.105 eleitores aptos a votar no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para este domingo, 4 de outubro.

O eleitorado está distribuído pelos 52 municípios do estado e é atendido pela estrutura da Justiça Eleitoral formada por 29 zonas eleitorais.

Os eleitores rondonienses serão chamados a fazer seis escolhas na urna eletrônica, na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República.

A ordem de votação foi definida pela Justiça Eleitoral e inclui dois votos consecutivos para o Senado. Os dois votos devem ser destinados a candidatos diferentes.

A votação ocorrerá das 7h às 16h, pelo horário de Rondônia. Caso seja necessário segundo turno para presidente ou governador, a nova votação será realizada no dia 25 de outubro.

O eleitorado de Rondônia representa uma parcela importante da estrutura eleitoral da Região Norte. Para atender aos mais de 1,2 milhão de eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral mantém zonas eleitorais responsáveis pela organização da votação nos municípios do estado.

Além das 29 zonas eleitorais, a Justiça Eleitoral trabalha com milhares de seções eleitorais e urnas eletrônicas preparadas para o pleito.