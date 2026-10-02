Em visita ao EXTRA, Marcelo Lucas, 1º suplente de Sílvia Cristina, comenta trajetória e participação nas eleições

O produtor rural Marcelo Lucas, primeiro suplente da candidata ao Senado Sílvia Cristina, esteve na manhã desta sexta-feira (2) na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, onde concedeu entrevista e falou sobre sua trajetória, a participação na campanha e o papel que pretende exercer caso a chapa seja eleita.

Morador de Vilhena desde 2002, Marcelo Lucas é natural do Paraná e possui propriedade rural em Cerejeiras.

Ele contou que já atuou na distribuição de defensivos agrícolas, mas deixou a atividade há cerca de cinco anos para se dedicar à produção rural. Também participa de um grupo empresarial que investe na usina do Itanau.

Segundo Marcelo, sua entrada na política ocorreu a partir de um convite feito por Sílvia Cristina há cerca de dois anos. De acordo com ele, a então deputada já avaliava disputar uma vaga no Senado e buscava alguém com ligação com o Cone Sul e experiência no setor produtivo.

O produtor afirmou que Sílvia procurou seu nome justamente por sua atuação no agronegócio e pelo contato com diferentes segmentos da economia regional, incluindo pequenos produtores, empresários e microempresários.

Durante a entrevista, Marcelo também falou sobre o trabalho que vem realizando na campanha enquanto Sílvia Cristina percorre outras regiões do estado. Ele afirmou que tem encontrado boa receptividade nos municípios visitados e atribuiu esse retorno ao trabalho desenvolvido pela candidata, especialmente na área da saúde.

Sobre as críticas e ataques direcionados à campanha de Sílvia, Marcelo afirmou que a candidata enfrentou, ao longo da disputa, conteúdos que considera falsos e informações que, segundo ele, não correspondem à realidade. Ele disse que a estratégia adotada é manter o foco nas propostas e no trabalho realizado, deixando eventuais denúncias para serem analisadas pelas autoridades competentes.

Marcelo também explicou como imagina sua atuação como primeiro suplente caso Sílvia Cristina seja eleita. Segundo ele, a proposta apresentada pela candidata é de construção conjunta do mandato, aproveitando a experiência de cada integrante da chapa.

Nesse cenário, Marcelo pretende acompanhar principalmente as pautas relacionadas ao agronegócio, à produção rural e aos pequenos produtores, além das demandas de empresários e microempresários. O segundo suplente, Rodrigo Marinho, segundo Marcelo, poderá contribuir especialmente nas questões relacionadas à segurança pública e ao funcionalismo, em razão de sua experiência como policial civil e servidor público.

Para Marcelo, essa divisão de áreas pode permitir uma atuação diversificada dentro do mandato no Senado.

Na reta final da campanha, ele também deixou uma mensagem aos eleitores que ainda não definiram seus votos. Marcelo defendeu que os eleitores comparem os candidatos, suas trajetórias, realizações e propostas antes de tomar uma decisão.

Ele destacou que a eleição para o Senado terá duas vagas em disputa e afirmou que considera a chapa formada por Sílvia Cristina e seus suplentes uma das opções colocadas à avaliação dos eleitores de Rondônia.

Ao final, Marcelo voltou a destacar a experiência de Sílvia Cristina na Câmara dos Deputados e afirmou que, caso eleitos, pretende contribuir com sua experiência como produtor rural e empresário para a construção de um mandato voltado às diferentes demandas do estado.