Maurício Carvalho chega à reta final da campanha com trabalho reconhecido

Na reta final da campanha, Maurício Carvalho volta às ruas para pedir a renovação da confiança dos rondonienses levando como principal argumento o trabalho do primeiro mandato. Além das entregas apresentadas nos municípios, sua atuação em Brasília recebeu reconhecimento externo.

No levantamento acumulado do Ranking dos Políticos, Maurício aparece com nota 8,07, a maior entre os deputados federais de Rondônia avaliados pela organização. O ranking utiliza critérios como votações, presença, gastos e atuação legislativa.

“Eu sempre disse que não queria chegar a uma eleição fazendo novas promessas sem antes prestar contas do que fiz. Rondônia me deu uma oportunidade e eu trabalhei muito para honrar essa confiança. Agora é olhar para as pessoas, mostrar o que entregamos e dizer que ainda temos muito trabalho pela frente”, afirmou.

Nesse primeiro mandato, Maurício destinou mais de R$ 305 milhões em emendas para Rondônia, com investimentos em saúde, infraestrutura, educação e outras áreas. Também presidiu a Comissão de Educação da Câmara e participou de debates nacionais ligados diretamente à realidade do estado.

Para o deputado, porém, números e avaliações só ganham sentido quando o trabalho chega às pessoas. “O reconhecimento é importante, mas o que mais importa para mim é encontrar alguém na rua e saber que nosso mandato ajudou de alguma forma. Eu não quero ser lembrado pelo discurso. Quero ser lembrado pelo que conseguimos entregar”, concluiu.