MUDANÇA NA PM: Diego Carvalho assume Corregedoria na capital e Carlos Estrela passa a comandar no Cone Sul

Na manhã desta quarta-feira, 30, o Coronel PM Diego Batista Carvalho e o Coronel PM Carlos Carvalho Estrela foram recepcionados pelo comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), Tenente-Coronel PM Ivan Cezar Vian, em Vilhena.

Durante a visita, foram apresentados dados sobre o efetivo, as instalações e a estrutura operacional da unidade.

Na ocasião, o Coronel Diego Carvalho apresentou ao Coronel Estrela as instalações e o efetivo da sede do 3º BPM, unidade que integra o Comando Regional de Policiamento III (CRP III).

Após quase quatro anos à frente do CRP III, o Coronel Diego Carvalho deixa o comando regional para assumir a função de Corregedor-Geral da Polícia Militar de Rondônia, em Porto Velho.

Com a mudança, o Coronel Carlos Carvalho Estrela assume o comando do CRP III, responsável pela coordenação das unidades e frações subordinadas nas regiões de Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

Durante a despedida da tropa, o Coronel Diego Carvalho relembrou o início de sua trajetória profissional entre Vilhena e Colorado do Oeste e destacou a nova missão que passa a desempenhar na instituição. Ele também agradeceu o empenho dos policiais militares que atuaram nas diferentes unidades subordinadas ao comando regional durante sua gestão.

O Coronel Carlos Carvalho Estrela, que já exerceu a função de subcomandante do 3º BPM em Vilhena, destacou a satisfação em retornar ao município e assumir a nova responsabilidade. Ele ressaltou a importância da cidade em sua trajetória profissional e agradeceu a receptividade recebida durante sua passagem anterior pela região.

Durante o encontro, também foi ressaltada a importância da integração entre as forças de segurança, o Poder Judiciário e o Ministério Público para o desenvolvimento das ações na região. A atuação conjunta entre as instituições foi apontada como elemento importante para o fortalecimento das ações de segurança pública.

Ao final, foi destacado o trabalho desenvolvido pelos policiais militares que integram as unidades das regiões sob responsabilidade do CRP III. O empenho diário do efetivo foi reconhecido como parte fundamental dos resultados alcançados pelo comando regional ao longo do período.