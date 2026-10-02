Cerejeiras reúne lideranças e fortalece mobilização por Wiveslando Neiva no Cone Sul

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) reuniu uma expressiva mobilização de apoiadores e lideranças políticas do Cone Sul durante encontro realizado na avenida Rio de Janeiro, em frente ao Barracão da Feira Municipal de Cerejeiras.

A agenda contou com a participação do prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, do prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, vereadores de municípios da região e do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), em um dos momentos de maior demonstração de apoio à candidatura na reta final da campanha.

A presença de lideranças de diferentes municípios e a participação de apoiadores marcaram o encontro e reforçaram a articulação política em torno do nome de Wiveslando Neiva no Cone Sul. Para o candidato, a mobilização representa o reconhecimento de uma caminhada construída a partir do diálogo direto com a população. “Cerejeiras nos recebeu de uma forma muito especial. Ver tantas pessoas, lideranças e amigos reunidos mostra que existe uma confiança construída com muito diálogo e muito trabalho. Cada pessoa que está aqui representa uma história e uma esperança de que podemos fazer ainda mais por Rondônia. Essa demonstração de apoio aumenta a nossa responsabilidade e a nossa vontade de trabalhar por cada município do nosso estado”, frisou Wiveslando Neiva.

O prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, destacou a importância de Wiveslando Neiva ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa para dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Ezequiel Neiva em favor dos municípios do Cone Sul. “Cerejeiras conhece o trabalho do Ezequiel e sabe o quanto ele tem feito pelos municípios da nossa região. Agora precisamos garantir a continuidade desse trabalho. Wiveslando conhece a realidade do Cone Sul, conhece as nossas necessidades e tem disposição para trabalhar. Ter alguém com esse compromisso dentro da Casa de Leis é fundamental para que os municípios da nossa região continuem avançando”, afirmou Sinésio José.

O prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, também ressaltou a importância da continuidade da representação do Cone Sul no Legislativo estadual. Para ele, Wiveslando reúne as condições para dar sequência ao trabalho construído por Ezequiel Neiva ao longo dos últimos anos. “É muito importante manter essa cadeira do Cone Sul na Assembleia Legislativa com alguém que olha para a nossa região e conhece as necessidades dos nossos municípios. O Ezequiel construiu um trabalho fundamental e agora o Wiveslando tem a missão de dar continuidade a esse legado. Precisamos manter essa representação para buscar mais investimentos, obras e ações que possam assegurar o desenvolvimento dos municípios da região”, afirmou Leandro Vieira.

Presente no encontro, o deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a trajetória construída em defesa dos municípios e afirmou que a continuidade desse trabalho depende da manutenção de uma representação do Cone Sul na Assembleia Legislativa. “Durante esses anos, trabalhamos para transformar as demandas dos municípios em investimentos e resultados. O Cone Sul precisa continuar tendo voz dentro da Assembleia Legislativa. O Wiveslando conhece esse trabalho, conhece os municípios e conhece as pessoas. É importante que essa cadeira continue sendo ocupada por alguém comprometido com a região, para que possamos buscar ainda mais investimentos e continuar trabalhando pelo desenvolvimento dos nossos municípios”, afirmou Ezequiel Neiva.

Wiveslando Neiva também aproveitou o encontro para agradecer o apoio recebido ao longo da campanha em diferentes regiões de Rondônia. O candidato destacou que percorreu municípios, comunidades e localidades ouvindo moradores e lideranças e afirmou que essa experiência reforçou seu compromisso com o estado.

“Passamos por muitos municípios, conversamos com muitas pessoas e ouvimos diferentes demandas. Foram conversas olho no olho que nos permitiram conhecer ainda mais a realidade de Rondônia. Cada município que nos recebeu deixou uma história e uma responsabilidade. Agradeço a todos que abriram as portas para a nossa candidatura. Essas conversas mostram que estamos no caminho certo para representar cada cidadão, estender a mão amiga a quem precisa e contribuir com a qualidade de vida das pessoas e com o desenvolvimento do nosso estado”, encerrou Wiveslando.