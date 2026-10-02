Vera Paixão agradece receptividade, reforça análise de propostas e destaca preparação para representar Cone Sul

A advogada e candidata a deputada federal Vera Paixão, do Republicanos, esteve nesta sexta-feira (2) na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, onde concedeu entrevista e falou sobre a reta final da campanha eleitoral.

Durante a conversa, Vera avaliou como positiva a receptividade encontrada ao longo da campanha e destacou o contato com moradores de Vilhena e de outros municípios do Cone Sul.

Na oportunidade, também agradeceu aos familiares, amigos, apoiadores e eleitores que acompanharam sua caminhada.

Segundo a candidata, a campanha permitiu apresentar suas propostas e ouvir diretamente as demandas da população. Ela afirmou que encerra esse período com sentimento de gratidão e com a avaliação de que está preparada para assumir a responsabilidade de representar Vilhena e o Cone Sul na Câmara dos Deputados.

Entre as prioridades apresentadas está a busca por investimentos para a região, principalmente na área da saúde. Vera também afirmou que pretende atuar na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, além de participar das discussões nacionais relacionadas ao desenvolvimento de Rondônia.

Para a candidata, a atuação de um deputado federal não deve se limitar à destinação de emendas. Ela defendeu uma participação mais ampla nos debates do Congresso Nacional, com atenção a projetos que possam gerar resultados para o estado e melhorar a prestação dos serviços públicos.

Vera também falou sobre a disputa proporcional e destacou que o Republicanos não possui atualmente deputado federal eleito por Rondônia. Ao comentar o cenário eleitoral, apresentou sua avaliação sobre a votação necessária para conquistar uma cadeira e reforçou a importância de o eleitorado do Cone Sul observar as opções disponíveis antes de escolher seu representante.

A candidata também voltou a defender a valorização de nomes ligados à própria região. Segundo ela, a eleição de uma representante com atuação e ligação com Vilhena e o Cone Sul poderia ampliar a presença da região nas discussões em Brasília.

Ao encerrar a entrevista, Vera voltou a agradecer as pessoas que estiveram ao seu lado durante a campanha e afirmou que chega ao último dia antes da eleição preparada para colocar sua experiência profissional e sua trajetória a serviço de Rondônia.

Ela também fez um alerta aos eleitores sobre o horário de votação. Em Rondônia, as urnas funcionarão neste domingo (4), das 7h às 16h, no horário local. A candidata recomendou que os eleitores se organizem para não deixar o comparecimento às urnas para os últimos momentos.

Vera reforçou ainda a importância de que cada eleitor analise as propostas e os candidatos antes de registrar o voto.