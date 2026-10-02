Rosangela Donadon fecha campanha neste sábado com carreata pelas ruas de Vilhena

Uma grande carreata está sendo preparada para marcar o encerramento da campanha de Rosangela Donadon, candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

A mobilização será realizada neste sábado, 3, a partir das 15h, com concentração no cruzamento das avenidas Perimetral e Melvin Jones, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Segundo Rosangela Donadon, a carreata será o último ato de sua campanha e terá como objetivo agradecer aos moradores de Vilhena pelo apoio, carinho e receptividade ao longo do período eleitoral.

“Convidamos todos os vilhenenses para fazer parte deste momento especial, de agradecer à população por todos estes dias de campanha. Percorri todos os municípios do Cone Sul e conheço as necessidades da nossa gente. É assim, perto das pessoas, que seguimos construindo esse caminho. Comprometo-me a continuar trabalhando diuturnamente na Assembleia Legislativa de Rondônia e a ser uma representante da nossa região”, destacou.

AGENDA

A agenda de campanha da candidata segue nesta sexta-feira, 2, com uma caminhada pelo centro de Vilhena. À noite, estão previstas reuniões com apoiadores. “Em nossas caminhadas, estivemos nas ruas conversando com a população, ouvindo as demandas e apresentando nossas propostas para Rondônia continuar avançando. Cada encontro fortalece ainda mais essa caminhada e mostra que estamos juntos por um futuro melhor para o nosso estado”, reforçou Rosangela.