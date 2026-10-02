Paulo Mendes encerra campanha e destaca propostas durante visita ao Extra de Rondônia

O jornalista e candidato a deputado estadual Paulo Mendes esteve na tarde desta sexta-feira (2) na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, onde conversou com a reportagem sobre a reta final da campanha e fez um balanço das propostas apresentadas ao longo do período eleitoral.

Na avaliação de Mendes, a campanha foi uma oportunidade para levar aos eleitores discussões sobre problemas enfrentados pela população e defender uma participação mais atuante da Assembleia Legislativa de Rondônia. Entre os assuntos abordados por ele estão fiscalização dos gastos públicos, cobrança do Poder Executivo, infraestrutura, saúde, educação e demandas específicas do Cone Sul.

Durante a campanha, uma das propostas apresentadas pelo candidato envolveu os leilões de veículos realizados pelo Detran. Mendes defendeu que pessoas físicas tenham prioridade na primeira etapa dos certames, deixando empresas e outros interessados para as fases seguintes.

Outra pauta foi a emissão da carteira de identidade. O jornalista afirmou que já havia buscado providências sobre as dificuldades enfrentadas pela população para obter o documento e que pretende continuar cobrando melhorias no serviço.

Na área de infraestrutura, Paulo Mendes colocou em debate a situação da BR-364, a possibilidade de concessão da rodovia e os impactos que poderiam ser provocados pela cobrança de pedágio. Também abordou questões relacionadas ao saneamento e à CAERD.

Para Vilhena, entre as propostas apresentadas durante a campanha está a construção de um Hospital Municipal. O candidato também defendeu a ampliação da oferta de creches em período integral como uma das medidas voltadas à educação e ao atendimento às famílias.

Outro tema destacado por Mendes foi a necessidade de ampliar a representação do Cone Sul na Assembleia Legislativa. Segundo ele, a região possui demandas próprias que precisam receber maior atenção nas discussões sobre políticas públicas estaduais.

Sem ter exercido mandato parlamentar anteriormente, o jornalista também apresentou sua trajetória profissional como parte da experiência que pretende levar para o Legislativo. Ele afirma que a atividade jornalística permitiu acompanhar problemas da população, cobrar providências e participar de debates sobre ações do poder público.

Mendes defende que o trabalho de um deputado estadual vá além da indicação de emendas, incluindo fiscalização, cobrança, elaboração de propostas e participação nos grandes debates relacionados ao futuro de Rondônia.

Na reta final da campanha, o candidato afirmou que o contato direto com os eleitores também serviu para ampliar a discussão sobre o papel da Assembleia Legislativa e sobre a importância da participação da sociedade no acompanhamento das decisões políticas.

Ao fazer o balanço durante a visita ao Extra de Rondônia, Paulo Mendes avaliou que o período eleitoral permitiu apresentar suas ideias e colocar em discussão diferentes demandas de Vilhena, do Cone Sul e de outras regiões do Estado.