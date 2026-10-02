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sexta-feira, 02 de outubro de 2026.

Colisão entre carro e moto sob chuva deixa motociclista ferido no bairro Embratel em Vilhena

Acidente ocorreu quando automóvel realizava conversão para entrar em garagem; vítima foi socorrida ao Hospital Regional
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao endereço e prestou atendimento ao motociclista, que sofreu escoriações leves e relatou dores na região torácica

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um automóvel na Avenida José Roberto Garcia Moreira, no bairro Embratel, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do sinistro.

No local, o condutor do Fiat Palio relatou que trafegava no sentido Bairro Assossete e parou o veículo para realizar uma conversão à esquerda e entrar na garagem de sua residência.

Ele informou que observou o fluxo antes de virar, mas a chuva intensa e um terceiro veículo parado irregularmente na contramão nas proximidades teriam prejudicado a visibilidade no momento da manobra.

Por sua vez, o condutor da motocicleta Yamaha Fazer declarou que trafegava no sentido oposto e percebeu quando o carro deu sinal para virar.

O motociclista explicou que reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas existente na via, mas não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto contra a lateral direita do automóvel quando este cruzou a pista.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao endereço e prestou atendimento ao motociclista, que sofreu escoriações leves e relatou dores na região torácica. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu em observação médica.

A Perícia Técnica (Politec) foi comunicada, porém, em virtude das condições climáticas adversas causadas pela forte chuva, a perícia presencial não pôde ser realizada.

Os dados da ocorrência e dos veículos foram coletados pela guarnição policial para a posterior confecção do laudo indireto.

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