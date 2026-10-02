PRF apreende mais de 100 kg de drogas escondidos em picape na BR-364 em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 102 kg de substâncias ilícitas durante uma fiscalização de rotina realizada no km 759 da BR-364, no município de Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a apreensão ocorreu após a equipe policial dar ordem de parada a uma caminhonete que transitava pelo trecho federal.

Durante a vistoria na carroceria do utilitário, os agentes localizaram diversas caixas que escondiam 95 tabletes de maconha e dois tabletes de cloridrato de cocaína.

O condutor do veículo recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de reclusão em caso de condenação.

O infrator, o veículo e todo o material entorpecente apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Porto Velho para a formalização do procedimento legal.

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