Câmeras de segurança flagram invasão e furto de notebook e equipamento de DJ em residência de Vilhena

Um furto a uma residência foi registrado na tarde da última quarta-feira, 30 de setembro, em Vilhena.

Do local, foram subtraídos um notebook da marca Acer e um controlador de DJ Pioneer.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , câmeras do circuito interno de segurança do imóvel registraram toda a ação do invasaor.

As imagens capturadas foram repassadas às autoridades policiais para auxiliar no processo de identificação e localização do autor.

Análises preliminares apontam que o suspeito é um homem monitorado por tornozeleira eletrônica e já conhecido do meio policial por envolvimento em ocorrências anteriores na cidade.

Recentemente, o mesmo indivíduo havia sido detido em um episódio em que furtou uma bicicleta, pulou da sacada de um prédio de aproximadamente três metros de altura e invadiu o quintal de um imóvel residencial durante a fuga, ocasião em que foi atacado por um cão de guarda da raça pastor alemão (leia mais AQUI).

Naquela oportunidade, ele perdeu a consciência devido aos ferimentos e ao sangramento, recebeu atendimento médico e acabou conduzido à delegacia, sendo posteriormente colocado em liberdade pela Justiça.

As forças de segurança realizam diligências para localizar o suspeito e recuperar os equipamentos furtados da residência.

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