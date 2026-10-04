Em cadeira de rodas, Laércio Torres exerce direito ao voto na escola Vilma Vieira em Vilhena

O candidato a deputado estadual Laércio Torres votou neste domingo, 4 de outubro, na escola Vilma Vieira, em Vilhena.

Em cadeira de rodas devido ao acidente que sofreu em setembro, ele registrou sua presença no local de votação e falou sobre o exercício da cidadania (leia mais AQUI).

No vídeo, gravado em frente à escola, Laércio afirmou que compareceu para exercer seu direito ao voto, mesmo com as limitações físicas que enfrenta. “Mesmo com todas as minhas limitações, estou aqui no meu colégio eleitoral”, declarou.

Na sequência, ressaltou que estava exercendo sua cidadania e escolhendo o que considera melhor para o país.

O registro mostra o candidato na área externa da escola, com a movimentação de eleitores ao fundo. Sua mensagem se concentrou na participação na votação, sem pedido explícito de voto.