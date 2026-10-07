Com 77,63%, Cerejeiras é o município mais bolsonarista do Cone Sul e Buritis de Rondônia no 1º turno das eleições

O resultado das eleições para presidente em Rondônia manteve uma característica observada também na votação de Jair Bolsonaro em 2022: a forte concentração de votos no candidato do PL em municípios do interior.

Em 2026, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado nos 52 municípios do Estado no primeiro turno e alcançou seu maior percentual em Buritis, onde recebeu 78,92% dos votos válidos.

O levantamento elaborado pelo Extra de Rondônia, com os resultados municipais, mostra que os cinco maiores percentuais de Flávio Bolsonaro foram registrados em Buritis (78,92%), Cujubim (78,45%), Nova Mamoré (78,26%), Cerejeiras (77,63%) e Alto Paraíso (77,06%). Os dados consideram os votos válidos e apontam a votação totalizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cerejeiras, que em 2022 havia registrado a maior votação proporcional de Jair Bolsonaro em Rondônia, voltou a aparecer entre os municípios de maior percentual para um candidato da família Bolsonaro. Naquele ano, no segundo turno, Jair Bolsonaro recebeu 79,78% dos votos válidos em Cerejeiras, com 7.854 votos, contra 20,22% de Lula. O resultado fez do município o principal destaque estadual da votação presidencial daquele pleito.

Em 2026, Flávio Bolsonaro recebeu 7.945 votos em Cerejeiras, correspondentes a 77,63% dos votos válidos. Apesar de permanecer entre os maiores percentuais do Estado, o município ficou atrás de Buritis, Cujubim e Nova Mamoré.

A diferença também aparece quando são comparados os percentuais dos dois pleitos. Em Cerejeiras, a votação proporcional de Flávio em 2026 ficou 2,15 pontos percentuais abaixo da obtida por Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022.

Outro dado que chama atenção é a abrangência da votação de Flávio. Ele foi o candidato mais votado para presidente em todos os 52 municípios de Rondônia, incluindo a capital, Porto Velho, onde obteve 59,37% dos votos válidos. O menor percentual estadual foi registrado em Nova União, com 56,72%.

No resultado estadual, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 652.988 votos, ou 67,45% dos votos válidos de Rondônia, enquanto Lula obteve 250.667 votos, que representa 25,89%. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia confirmou que a disputa presidencial avançou para o segundo turno entre os dois candidatos.

Assim, o mapa eleitoral de Rondônia em 2026 mostra novamente uma votação expressiva para o candidato do PL no interior. Cerejeiras, que havia sido o município de maior percentual para Jair Bolsonaro em 2022, permaneceu entre os cinco maiores desempenhos, mas desta vez Buritis ocupou a primeira posição no ranking estadual.

PERCENTUAIS NO CONE SUL

Nos demais municípios do Cone Sul, Flávio Bolsonaro alcançou os seguintes votos e percentuais:

CEREJEIRAS: Flávio: 77,63% – 7.945 votos / Lula: 17,64% – 1.805 votos;

VILHENA: Flávio: 74,39% – 39.614 votos / Lula: 19,39% – 10.327 votos;

COLORADO DO OESTE: Flávio: 71,47% – 7.050 votos / Lula: 22,59% – 2.228 votos;

CHUPINGUAIA: Flávio: 69,56% – 3.752 votos / Lula: 26,44% – 1.426 votos;

CABIXI: Flávio: 68,37% – 2.646 votos / Lula: 27,03% – 1.046 votos;

PIMENTEIRAS DO OESTE: Flávio: 68,26% – 1.185 votos / Lula: 27,94% – 485 votos;

CORUMBIARA: Flávio: 65,49% – 2.944 votos / Lula: 29,30% – 1.317 votos.

>>> CONFIRA, NO LINK ABAIXO, OS VOTOS OBTIDOS POR FLÁVIO BOLSONARO E LULA NO ESTADO DE RONDÔNIA:

https://extraderondonia.com.br/2026/10/04/acompanhe-a-apuracao-das-eleicoes-2026-em-tempo-real/