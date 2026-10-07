Eleito deputado estadual, Laércio Torres reassume comando da Secretaria de Obras em Vilhena

Eleito deputado estadual nas eleições de 2026, Laércio Nunes Torres reassume, a partir desta quarta-feira (7), o comando da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Vilhena.

O retorno ocorre enquanto o futuro parlamentar ainda está em recuperação após o grave acidente sofrido durante a campanha eleitoral.

A volta ao cargo foi oficializada pelo Decreto nº 68.232/2026, publicado no Diário Oficial de Vilhena (DOV nº 4.573), de 6 de outubro, assinada pelo prefeito Flori Cordeiro. Conforme o documento, a nomeação passa a ter efeitos a partir desta quarta-feira. Rudierio Lopes Pereira, que estava à frente da pasta, foi nomeado secretário adjunto.

Laércio havia se afastado da Secretaria de Obras para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Pelo Avante, foi eleito deputado estadual no último domingo (4), com 14.043 votos, e deverá assumir o mandato na próxima legislatura.

Até a posse como parlamentar estadual, Laércio volta a exercer a função que já ocupava na administração municipal. Ele havia deixado a Semosp durante o período de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral para participar da disputa.

ACIDENTE

Durante a campanha, Laércio sofreu um grave acidente na BR-364, e precisou passar por atendimento médico e cirurgia após sofrer uma lesão na coluna. O tratamento incluiu atendimento no Hospital Regional de Cacoal e, posteriormente, participação em um protocolo experimental envolvendo polilaminina, substância estudada para lesões da medula espinhal (leia mais AQUI).