VÍDEO: produtor rural agradece EXTRA após energia ser restabelecida em distrito de Corumbiara: “Não perdemos o leite”

O produtor rural Aroldo Fernando Becher encaminhou um vídeo à redação do Extra de Rondônia para agradecer pela divulgação de uma matéria que repercutiu e contribuiu para a solução do problema de energia elétrica no distrito de Verde Seringal, em Corumbiara.

Mais de 70 famílias estavam revoltadas com a interrupção no fornecimento de energia elétrica, registrada desde as 7h desta terça-feira, 6 de outubro. Com a demora no restabelecimento, os moradores temiam perder a produção de leite armazenada nos resfriadores (leia mais AQUI).

Após a divulgação e a repercussão do caso pelo site, a energia elétrica foi restabelecida por volta das 23h50.

Em vídeo, Aroldo fez questão de agradecer à equipe do Extra de Rondônia pela atenção e pela agilidade na divulgação do problema. “Graças a Deus, não perdemos o leite. Fico agradecido ao site Extra de Rondônia, que sempre está a favor das comunidades que precisam”, afirmou o produtor rural. (Assista ao vídeo abaixo)