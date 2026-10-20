MAIS UM CASO: atleta de Cerejeiras relata ter sido excluída dos Jogos da Juventude após possível falha na inscrição

A atleta Thaila Nayara, de Cerejeiras, relatou ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 20 de outubro, ter enfrentado uma situação semelhante à da jovem Julia Freitas Vieira, de Vilhena, após um problema na inscrição, ficando fora dos Jogos da Juventude Caixa 2026, realizados na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná (PR).

Thaila afirma que também estava se preparando para disputar a competição nacional, mas foi informada de que não participaria, sem receber detalhes que, segundo ela, esclarecessem o motivo da decisão.

A reportagem do Extra de Rondônia também está apurando pelo menos outro caso semelhante, envolvendo uma atleta de Porto Velho.

Os relatos de estudantes de diferentes municípios levantam questionamentos sobre os procedimentos de inscrição e seleção de representantes de Rondônia para competições nacionais e sobre a possibilidade de falhas administrativas no processo conduzido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc-RO).

A jovem de Cerejeiras compete no atletismo e havia conquistado o segundo lugar nos 3.000 metros nas etapas regional e estadual. Conforme seu relato, ela já estava inscrita e acreditava que seu índice permitia a participação nos Jogos da Juventude, realizados em Foz do Iguaçu, no Paraná. “Eu já estava totalmente preparada para poder ir para os Jogos da Juventude. Só que acabei sendo desligada”, contou Thaila à reportagem do Extra de Rondônia.

Segundo a atleta, a justificativa apresentada foi a de que outra pessoa teria alcançado um índice melhor e ficado com a vaga. No entanto, ela afirma que não recebeu o nome da pessoa nem informações sobre o índice utilizado para fundamentar a decisão.

Thaila também disse que percebeu ter sido retirada do grupo de comunicação relacionado à competição e precisou enviar uma mensagem para saber o que havia acontecido. A resposta, conforme relatou, foi recebida algum tempo depois, sem explicações detalhadas. “Se fosse isso realmente, eles teriam me comunicado antes”, afirmou.

PREPARAÇÃO E EXPECTATIVA

A atleta relatou que já havia realizado os exames médicos, entregue a documentação solicitada e recebido o uniforme para a competição.

De acordo com ela, professores e outras pessoas envolvidas na preparação também haviam informado que sua participação estava confirmada.

Diante desses procedimentos, Thaila acredita que o caso pode ter sido provocado por uma falha administrativa no processo de inscrição, hipótese que ainda precisa ser esclarecida pelos responsáveis pela organização. “Meu professor mesmo de Educação Física me passou aqui que poderia ser um erro de organização, porque a minha ficha já estava lá, eu fiz todos os exames médicos, já estava pronta para ir”, relatou.

A jovem explicou que participou das provas de atletismo nas etapas regional e estadual. Nos 200 metros da fase regional, ficou em segundo lugar e não avançou. Já nos 3.000 metros, também terminou na segunda colocação, resultado que, segundo ela, mantinha suas expectativas de disputar a etapa nacional.

Thaila afirmou ainda que intensificou os treinamentos para a competição e que a notícia de sua exclusão foi recebida com frustração. A participação nos Jogos teria um significado especial, pois a data da competição coincidiria com seu aniversário. “Quando recebi a notícia, já comecei a me desesperar, a chorar. Foi muito frustrante”, disse.

CASOS EM DIFERENTES MUNICÍPIOS

A situação relatada pela atleta de Cerejeiras apresenta semelhanças com o caso de Julia Freitas Vieira, de Vilhena, divulgado pelo Extra de Rondônia na segunda-feira, 19.

Julia também afirmou ter ficado fora dos Jogos da Juventude após um problema relacionado à inscrição, mesmo depois de passar pelas etapas classificatórias e iniciar a preparação para representar Rondônia (leia mais AQUI).

Com a apuração de um terceiro relato, desta vez envolvendo uma atleta de Porto Velho, a reportagem busca verificar se os casos têm relação com os mesmos procedimentos administrativos.

O site deixa espaço para que a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) esclareça os critérios de seleção, os procedimentos de inscrição e as circunstâncias que levaram à não participação das atletas nos Jogos da Juventude.