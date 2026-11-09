Anunciar nas redes com orçamento apertado: guia para negócios de Rondônia

Domingo à noite, numa loja de roupas de bairro em Ji-Paraná, a dona fotografa as peças que chegaram, publica no perfil da loja e espera. Na manhã seguinte, a publicação tem 38 curtidas, três comentários de clientes antigas e nenhuma venda nova.

O aplicativo oferece impulsionar o post por R$ 20. Ela hesita, com razão: R$ 20 hoje, R$ 20 na quarta e R$ 20 no sábado viram uma despesa que ninguém anotou.

Este guia começa nessa decisão pequena e termina no que os números do estado dizem sobre quem está do outro lado da tela.

Passo 1: fixe um teto mensal antes de olhar qualquer anúncio

Tome como hipótese de trabalho, sem valor de recomendação, R$ 300 por mês. Distribuídos pelos 30 dias, dão R$ 10 diários. Concentrados nos cerca de 17 dias de quinta a domingo em que a loja mais vende, sobem para R$ 17,65 por dia. A conta é simples e o efeito é grande, porque a mesma verba aparece para mais gente nos dias em que o cliente já está disposto a comprar.

Anote esse teto fora do aplicativo, numa planilha ou caderno. As plataformas mostram o gasto do dia e o da campanha, quase nunca o acumulado do mês do jeito que o caixa sente.

Passo 2: decida como vai pagar e separe do dinheiro da casa

A cobrança dos anúncios costuma cair num cartão cadastrado na própria plataforma, à medida que o gasto acumula. Para quem administra negócio e família na mesma conta, é aqui que o orçamento escapa, porque a fatura chega misturada com o supermercado e a escola. Um cartão usado só para o negócio resolve boa parte disso, porque cada centavo de anúncio fica numa fatura própria. Antes de ligar a primeira campanha, vale ler sobre anúncios no Facebook Ads com cartão e conferir o limite disponível para o mês.

Passo 3: não transforme anúncio em dívida

Existe uma tentação quando o anúncio começa a vender: aumentar o valor sem ter o dinheiro em caixa, contando com a venda futura. Pagar anúncio com limite de crédito equivale a tomar um empréstimo para apostar numa venda que ainda não aconteceu. Se a fatura não for quitada por inteiro, o juro do rotativo entra na conta e a campanha que parecia barata deixa de ser.

Quem avalia financiar uma temporada maior, como o fim de ano, faz bem em comparar as alternativas. Há uma comparação sobre Mercado Pago Crédito e cartão que serve como ponto de partida para essa comparação, com prazo, custo total e previsibilidade lado a lado.

Passo 4: restrinja o anúncio ao raio em que você entrega

Rondônia é comprida. Uma loja de Vilhena que paga para aparecer em Porto Velho está comprando a atenção de quem nunca vai passar na porta. As ferramentas de anúncio permitem limitar o público a um município ou a um raio de poucos quilômetros em torno do endereço; para quem entrega por motoboy ou atende no balcão, esse recorte vale mais do que qualquer ajuste de texto. Quem vende pelos Correios para todo o país pode abrir o mapa, mas aí o custo por pessoa alcançada também muda.

Passo 5: meça uma semana antes de mexer no valor

Seguindo a hipótese dos R$ 300, se cada clique custar R$ 0,80, a verba compra 375 cliques no mês. Se duas em cada cem pessoas que clicam comprarem, são sete ou oito vendas. O número que importa é esse último, comparado com o lucro de cada venda. Uma campanha com muitas curtidas e sete vendas de R$ 15 de margem devolveu R$ 105 por R$ 300 gastos. A conta não fecha, e alcance nenhum muda isso.

Teste um anúncio por vez. Dois criativos com R$ 150 cada, no mesmo período, dizem mais do que um único com R$ 300, porque mostram qual imagem ou qual oferta puxa a venda.

O que os números dizem sobre quem está do outro lado

Os dados do módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da PNAD Contínua 2024, do IBGE, ajudam a calibrar as expectativas. Em Rondônia, 93,2% das pessoas de 10 anos ou mais usaram a internet nos três meses anteriores à pesquisa, acima da média da Região Norte (88,2%). A posse de celular para uso pessoal chegou a 91,1% no estado, também acima da região (83,6%) e do país (88,9%).

Mais revelador para quem anuncia é o aparelho. Entre os rondonienses que usaram a internet, 98,6% acessaram pelo celular e 44,8% usaram só o celular, contra 37,8% no Brasil. Um anúncio desenhado para a tela do computador, com texto pequeno e imagem horizontal, perde quase metade do público do estado.

No país, 84,2% das pessoas que usaram a internet acessaram redes sociais e 48,1% compraram ou encomendaram bens ou serviços pela rede. Só 12,3% venderam ou anunciaram algo. O IBGE não abre esses indicadores por estado no informativo da pesquisa, e usar a internet não significa prestar atenção em anúncio: a pesquisa mede acesso, não disposição de compra.

Do lado da concorrência, o Sebrae registrou 3,93 milhões de pequenos negócios abertos no Brasil entre janeiro e agosto de 2026, alta de 14,3% sobre o mesmo período de 2025. Rondônia teve o segundo maior crescimento do país, com 25,3%. Mais CNPJ novos disputando a mesma atenção local tendem a encarecer o leilão de anúncios, mais um motivo para o teto do passo 1.

Um teto mensal, um cartão separado, anúncio só onde a loja entrega e vendas contadas antes das curtidas; o público de Rondônia está no celular, e o anúncio precisa caber nele.