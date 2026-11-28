O Superior Tribunal de Justiça vai julgar em 1º de dezembro de 2026 o habeas corpus do deputado estadual reeleito Jean Oliveira (PRD), de Rondônia.

O político foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia por corrupção passiva.

Em agosto, obteve liminar que suspendeu os efeitos da condenação e permitiu o registro de sua candidatura nas eleições de 2026 –que ele venceu.

O julgamento foi marcado após pedido da subprocuradora-geral da República Célia Regina Souza Delgado Alvarenga. Em manifestação protocolada em 18 de novembro, o Ministério Público Federal pediu a revogação da liminar que suspendeu os efeitos da condenação. Leia a íntegra (PDF – 422 kB).

Segundo o MPF, a decisão permitiu o registro da candidatura e a eleição do deputado, apesar da condenação. A Procuradoria diz que o pedido para suspender a inelegibilidade deveria ter sido apresentado ao colegiado competente do Tribunal de Justiça de Rondônia.

O MPF afirma que a liminar deve ser revogada antes da diplomação, prevista pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para dezembro. Se a suspensão for derrubada, o registro ou o diploma do deputado poderão ser atingidos, conforme a legislação eleitoral citada pelo MPF.

OPERAÇÃO TERMÓPILAS

Jean Oliveira foi condenado por corrupção passiva em processo relacionado à operação Termópilas, deflagrada em 2011. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, ele recebeu valores em duas ocasiões em troca de apoio político ao então presidente da Assembleia Legislativa, Valter Araújo.

A pena foi fixada em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 dias-multa.

Leia a íntegra da nota da defesa de Jean Oliveira:

“A defesa do deputado Jean Oliveira confia na confirmação, pelo colegiado, das teses jurídicas já precisamente examinadas pelo ministro relator ao conceder a medida liminar”.

“A decisão está fundamentada em questões objetivas e encontra respaldo na reiterada jurisprudência do próprio STJ, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva e a igualdade da situação jurídica de Jean Oliveira com a de outro investigado, cuja ação penal foi trancada por ausência de justa causa, circunstância expressamente reconhecida na decisão liminar e que autoriza a extensão dos mesmos efeitos, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal”.

“A defesa confia, portanto, que o julgamento confirme a correção das teses apresentadas e reitere a jurisprudência consolidada do próprio Superior Tribunal de Justiça”.