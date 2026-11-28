A motociclista Nathalia Jheniffer Barbosa Venancio de Jesus, que ficou ferida após uma colisão envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 de cor prata, busca informações que ajudem a identificar o motorista que provocou o acidente e fugiu sem prestar socorro em Vilhena.

A vítima pede o apoio da população e orienta que qualquer detalhe sobre o veículo ou o condutor seja comunicado às autoridades policiais.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (24), por volta das 19h, no cruzamento da Rua 821 com a Rua 822, no bairro Alto Alegre.

De acordo com o boletim de ocorrência, Nathalia pilotava uma Honda Biz no sentido à Avenida Paraná quando foi atingida transversalmente pela caminhonete.

Com o impacto e a queda, a jovem chegou a ficar desacordada. Ela recuperou a consciência pouco antes da chegada do resgate do Corpo de Bombeiros Militar, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena com dores na cabeça e escoriações pelo corpo — ferimentos classificados como leves no registro policial.

Relatos de testemunhas apontam que, cerca de uma quadra antes do cruzamento, o motorista da S10 teria feito uma manobra em marcha à ré, quase batendo em outro carro.

Logo depois, acessou a Rua 821 e colidiu com a motocicleta. Após o acidente, o condutor virou à direita na Rua 822 e, em seguida, à esquerda na Rua 819, fugindo em direção à BR-364.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar obteve imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades da unidade de saúde do bairro e de residências vizinhas.

As gravações registram parte do trajeto da caminhonete antes e depois da colisão e foram anexadas ao boletim para auxiliar na investigação da Polícia Civil.

A PM realizou buscas pelas redondezas e nas possíveis rotas de fuga, mas o veículo não foi encontrado. A Polícia Técnico-Científica (Politec) também compareceu ao endereço para realizar a perícia de local.

O caso foi registrado, em tese, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, evasão do local do acidente e omissão de socorro.

Quem tiver presenciado a batida, reconhecer a caminhonete ou possuir imagens que contribuam para identificar o motorista pode entrar em contato com a Polícia Militar (190) ou a Polícia Civil (197).

>>>Vídeo abaixo: