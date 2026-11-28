Um morador de Cabixi procurou o Quartel da Polícia Militar do município após cair no golpe do falso advogado e sofrer um prejuízo financeiro superior a R$ 7 mil.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou aos policiais que recebeu mensagens de estelionatários que se passaram por sua advogada.

Na abordagem, os criminosos afirmaram falsamente que ele havia obtido êxito em uma ação judicial e que teria valores a receber referentes ao processo.

Para supostamente liberar o pagamento, os suspeitos enviaram um link e orientaram o homem a acessá-lo para concluir um procedimento.

Acreditando estar falando realmente com sua representante legal, a vítima clicou no endereço eletrônico.

Nesse momento, os golpistas conseguiram invadir sua conta bancária em uma instituição financeira e realizaram, sem qualquer autorização, pelo menos oito transferências via Pix, subtraindo mais de R$ 7 mil.

O morador só percebeu que havia sido vítima de estelionato ao conferir o extrato bancário e notar as movimentações indevidas.

Diante da situação, o boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para investigação e adoção das medidas cabíveis.