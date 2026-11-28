O deputado estadual eleito Wiveslando Neiva (PL) participou da 3ª Feira Robustas Amazônicos, realizada em conjunto com a 11ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), em Cacoal.

O evento reuniu produtores rurais, autoridades, especialistas e representantes do setor para compartilhar conhecimentos, apresentar tecnologias e valorizar a produção cafeeira rondoniense.

A cafeicultura tem papel importante na economia de Rondônia, contribuindo para a geração de emprego e renda, o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento dos municípios. O café produzido no estado vem conquistando reconhecimento pela qualidade e pelas características que destacam os robustas amazônicos no mercado.

“O café rondoniense representa a força do nosso campo e a dedicação de milhares de famílias que encontram na cafeicultura uma oportunidade de crescimento. Temos uma produção que merece cada vez mais reconhecimento e espaço no mercado”, destacou Wiveslando.

O parlamentar eleito também ressaltou o empenho dos produtores rurais na busca constante pelo aprimoramento da atividade, investindo em conhecimento, tecnologia e técnicas que contribuem para elevar a qualidade do café.

“Por trás de cada safra existe o trabalho de homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam os desafios do campo e buscam melhorar cada vez mais a produção. Precisamos valorizar esses agricultores, incentivar a capacitação e criar condições para que possam continuar avançando”, afirmou.

A agricultura rondoniense também tem contado com a atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que ao longo de seu mandato destinou recursos e apoiou iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo em diferentes regiões do estado. Wiveslando ressaltou que pretende dar continuidade a esse trabalho.

“Meu pai sempre teve uma atenção especial com a agricultura e com os nossos produtores rurais. Vamos herdar esse legado e continuar criando alternativas para potencializar o trabalho no campo, ouvindo quem produz e buscando atender às necessidades de cada região”, acrescentou.

Wiveslando também enfatizou que a agricultura familiar terá atenção especial durante seu mandato. Segundo ele, fortalecer os pequenos produtores significa ampliar oportunidades, incentivar a geração de renda e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.

“A agricultura familiar terá um olhar atento em nosso mandato. Assim como meu pai sempre trabalhou para apoiar os produtores, queremos continuar próximos de quem está no campo, valorizando as famílias e buscando condições para que possam produzir mais e melhor”, destacou.

Eleito deputado estadual em outubro deste ano, Wiveslando Neiva assumirá o mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia em fevereiro de 2027.