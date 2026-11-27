Os registros de Covid-19 em Vilhena apresentam crescimento nos últimos três meses, conforme dados oficiais dos órgãos de monitoramento da saúde pública repassados ao site Extra de Rondônia.

Em setembro, o município contabilizou 51 notificações, com um caso positivo.

Em outubro, foram 106 notificações e três confirmações. Já em novembro, até o levantamento divulgado, foram 84 notificações, das quais 15 tiveram resultado positivo.

A evolução dos números chama a atenção principalmente pelo aumento das confirmações: de um caso em setembro para três em outubro e 15 em novembro. Embora o total de notificações tenha diminuído na comparação entre outubro e novembro, a quantidade de resultados positivos aumentou.

A avaliação repassada sobre o cenário aponta que o período chuvoso contribui para o crescimento da circulação de vírus respiratórios e o aumento de doenças gripais. Segundo essa análise, é comum que a procura por atendimento e os registros dessas infecções aumentem nesta época do ano.

Apesar disso, a orientação é manter o alerta. “Você percebeu aí que teve um caso no mês, esse passou para três e agora para 15, então a gente tem que manter esse alerta aí para que esses casos não aumentem”, explicou a fonte ouvida pela reportagem.

A avaliação também ressalta que, embora o crescimento das confirmações mereça acompanhamento, os números ainda não estão fora do comportamento esperado para o período de chuvas. O cenário considerado ideal seria não registrar novos casos, mas a circulação de vírus respiratórios é mais frequente nesta época.

Os dados reforçam a importância de acompanhar a evolução da doença e manter os cuidados preventivos. A vacinação continua sendo uma das principais medidas para reduzir o risco de complicações, especialmente entre idosos, pessoas com comorbidades e outros grupos mais vulneráveis.

A população também deve manter hábitos de higiene, evitar contato próximo com outras pessoas quando apresentar sintomas respiratórios e procurar atendimento de saúde em caso de agravamento do quadro.