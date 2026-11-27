O esporte paralímpico de Vilhena comemora um resultado expressivo em âmbito nacional.

O jovem atleta Orlando Gonzaga, de 18 anos, conquistou três medalhas — uma de ouro e duas de bronze — durante a disputa das Paralimpíadas Escolares 2026, realizadas em São Paulo.

Morador de Vilhena e vinculado à Associação dos Deficientes Visuais de Vilhena (ASDEVIL), Orlando representou o município na principal competição de base do paradesporto brasileiro, reunindo estudantes-atletas de todo o país.

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares reúnem competidores com deficiência, com idades entre 10 e 18 anos, em diversas modalidades.

A edição de 2026 conta com delegações de todos os estados brasileiros e foi dividida em dois blocos de disputas na capital paulista.

O desempenho de Orlando destaca o trabalho desenvolvido pelas entidades locais de incentivo à inclusão e consolida a presença de atletas vilhenenses entre os destaques do paradesporto nacional.