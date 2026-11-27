A Desportiva Itapuense goleou o Rondoniense Social Clube por 13 a 2 na tarde desta quinta-feira, 26 de novembro, em partida válida pelo Campeonato Rondoniense Feminino 2026, disputada no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, em Porto Velho.

Com o resultado, a equipe manteve vivas as chances de conquistar o título estadual.

Os dois times entraram em campo pressionados em busca da reabilitação, já que haviam estreado com derrota na competição. O confronto começou movimentado e equilibrado até os 30 minutos do primeiro tempo, quando o placar marcava 3 a 2 para a Itapuense. Nos minutos finais da etapa inicial, porém, a equipe aproveitou as oportunidades e ampliou a vantagem para 6 a 2 antes do intervalo.

No segundo tempo, o Rondoniense não conseguiu esboçar reação. Com melhor preparo físico para suportar o ritmo intenso da partida e o forte calor, as jogadoras da Desportiva Itapuense dominaram as ações e transformaram o placar em uma goleada de 13 a 2, somando os primeiros três pontos no torneio.

CENÁRIO PARA O TÍTULO

Com a vitória elástica, a Desportiva Itapuense depende apenas de si para ser campeã: basta vencer o Sport Club Genus na rodada decisiva. Já o Genus joga pelo empate no confronto direto para garantir o troféu.

O Rolim de Moura também segue com chances matemáticas de título, mas precisa golear o Rondoniense por uma diferença superior a 14 gols e torcer por uma vitória da Itapuense pelo placar mínimo diante do Genus.

A rodada final do Estadual Feminino será realizada no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) no YouTube.